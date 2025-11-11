Polémica por la Nueva Tasa Municipal a Camiones y Colectivos en Formosa

La reciente implementación de una tasa municipal por el ingreso al ejido urbano de camiones y colectivos de larga distancia en la ciudad de Formosa ha desatado una ola de críticas y controversia. El concejal Patricio Evans, referente de Nuevo País, dialogó con el programa radial «Exprés En Radio», brindando una perspectiva aguda y técnica sobre la medida. Evans no dudó en señalar directamente a la gestión del intendente Jorge Jofré y pronosticó un inminente revés judicial para la controvertida «contribución».

La Postura de la Oposición y la Crítica a la Gestión Municipal

El concejal Evans inició la entrevista cuestionando la oportunidad y la legalidad de la medida, enfocando su crítica en el intendente:

«Lo que opino es, vamos al responsable de esto que es el intendente Jorge Jofré y que estas cosas de que esta este código tarifario que empiezan a aplicar tiene 8 años y el intendente tiene 10 años en la gestión.»

Evans sugirió que la aplicación tardía de una norma preexistente es un síntoma de relajación en el ejercicio del poder y la falta de planificación:

«Estas cosas pasan cuando uno se atornilla a un cargo, a un mandato y lo lleva durante 10 años… ya se relajan y se empiezan a animar, a ejecutar cualquier tipo de cosas, inclusive cuando su propio equipo de asesores le tiene que haber dicho que esto no corresponde desde ningún punto de vista.»

Argumentos Técnicos y Legalidad de la «Contribución»

El edil fue categórico al describir la medida como técnicamente insostenible, especialmente para el transporte que solo está de paso.



Argumentó que si el municipio quisiera justificar legalmente este cobro, debería haber realizado inversiones previas:

«Primero porque acá si quisieran dibujarlo legalmente tendrían que haber hecho las inversiones necesarias para un playón a cada lado de la autovía de ingreso a la ciudad municipal, donde se desvía al transporte carga que va a ingresar a circular por la ciudad.»

Además, puntualizó que la «contribución» no puede aplicarse a los vehículos que transitan por la Ruta Nacional (Circunvalación) sin ingresar a las calles internas:

«Todo eso es gestión de Vialidad Nacional, por más que pase por adentro del eje urbano. El eje urbano, digamos, técnicamente comienza en los márgenes de la Circunvalación… Por lo tanto, el que esté pasando, por eso no se animan a llamarle tasa, sino le llaman contribución técnicamente. El que no vaya a ingresar a la ciudad porque está pasando de largo con un vehículo de carga, todo eso corresponde a una ruta nacional, así que no tiene que pagar la contribución y sigue de largo.»

El Contrasentido del Control de Tránsito

Evans contrapuso la necesidad de cobrar esta nueva tasa con la falta de control sobre las normativas de tránsito ya existentes, como los horarios de circulación y el respeto por pesos y dimensiones de los vehículos pesados dentro del ejido urbano:

«Vos no podés con un vehículo de gran porte, más allá del peso que tenga inclusive, circular a cualquier hora por la ciudad. Hay calles determinadas que son las únicas autorizadas para hacerlo y jamás está el municipio presente.»

Mencionó ejemplos de infracciones flagrantes, como camiones estacionados en zonas prohibidas, y criticó el accionar del cuerpo de tránsito municipal:

«Ahora la Municipalidad afecta la mayoría de esos efectivos de tránsito que tienen que estar justamente haciendo fluir el tránsito de la ciudad, los tienen apostados corriendo riesgo físico inclusive ellos en la ruta y los llevan en un colectivo que no sé si lo habrás visto, que no tiene revisión técnica siquiera. O sea que estamos haciendo todo mal arrancando desde ahí.»

«Afán Recaudatorio» y Autonomía Municipal

Al abordar las declaraciones de funcionarios municipales que justifican la medida en la falta de fondos, el concejal asoció la situación a la débil posición política del municipio frente al gobierno provincial:

«Si no pelean por la autonomía de este municipio ante la provincia, siempre van a estar escasos de recursos, pero la pelea hay que darla con quien corresponde, que en este caso tiene que tratarse el intendente, no importa el político, se tenés que plantarte para defender a tus contribuyentes.»

En este contexto, calificó la medida como un «manotazo de ahogado» con un alto costo para el ciudadano:

«Los tiene a pan y agua en la provincia. Entonces, por ese clima que hay entre Gildo y Jofre, tienen que salir a ver cómo hacen estos manotazos de ahogado y empezar a cobrar algo totalmente desatinado que además lo va a tumbar la justicia en algún momento…»

Reiteró el impacto directo en la economía local:

«Acá el que va a terminar recibiendo los productos más caros en Góndola es el formoseño y es el formoseño que va a llegar a terminar a sacar un pasaje también que se va a encontrar que le van a trasladar estos costes que intenta el municipio.»

Acciones Legales en Marcha

Consultado sobre las acciones a seguir para frenar la medida, Evans confirmó que su espacio ya está trabajando en una presentación judicial, además de cumplir con su rol de informar a la ciudadanía:

«No, por supuesto que lo que nos corresponde y estamos obligados a hacer es a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance legales. Una de ellas es la que estamos haciendo ahora con vos, informar por un lado al a los transportistas cuáles son sus derechos y obligaciones. Por otro lado que el vecino sepa que cuando se le encarezca la góndola esta es una de las causales. Y por otro justamente estamos trabajando en la presentación de un amparo al respecto.»

Finalmente, explicó el procedimiento para los transportistas que se nieguen a pagar:

«El transportista que no va a ingresar que está de paso que son la mayoría los transportes de larga distancia le dice muchas gracias yo no voy a pagar la contribución y sigue viajando en la medida en que pasa de largo por la circunvalación no tiene manera de hacer efectiva una contravención que es una multa municipal porque no está violando ninguna norma ese transporte de larga distancia o de carga pesada que pasa de largo.»

El panorama legal y político en Formosa se tensa con esta medida, que promete ser un foco de debate y disputa judicial en las próximas semanas.