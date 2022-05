Polémicas increíbles  

Compartir

Es increíble la capacidad que posee la oposición política de nuestro país y de nuestra provincia en particular para polemizar y politizar todo, hasta incluso las cuestiones mas sensibles, cómo son las propuestas para cuidar la salud y la vida en la etapa más difícil de la pandemia del Covid 19; en la que debilitaron la mente de muchas personas, algunas quizás hoy ya no están para entender sobre su error de seguir mensajes de odio y desesperanza.

Ahora estan haciendo algo similar con la Resolución N° 1953 del Ministerio de Cultura y Educación de nuestra provincia, que tiene como objetivo prioritario cuidar, proteger las trayectorias escolares de las y los jóvenes que por razones que ellas y ellos no causaron, estaban hasta antes de ésta decisión política en términos educativos, en riesgo de perder el ciclo lectivo 2020.

Una medida a la altura de las sugerencias de distintos organismos internacionales que investigan sobre la temática educativa; como por ejemplo la UNESCO (Evaluación y Promoción en Contextos de Emergencia: La Covid 19) quien propone a los gobiernos del mundo flexibilizar los medios para que nadie se quede atrás, que la educación continúe con los medios disponibles por motivos causados por la pandemia, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley Provincial N° 1.613 también exigen garantizar el derecho a recibir educación.

La especialista en investigación educativa Silvia Schmelkers, expresidenta del extinto Instituto Nacional de Evaluación para la Educación del país hermano de México, opinó que no se debería evaluar en ése ciclo lectivo y que la promoción al grado o curso siguiente se debería producir automáticamente en aceptación a la propuesta de un grupo de secretarixs que proponía ante la autoridad educativa la calificación con seis a todos los y las estudiantes de aquél momento especial fuente: diario El Sol de México, 11 de mayo de 2020, método (Promoción automática, promoción pedagógica o social en algunos estados de EEUU) de promoción que otros países del mundo (Japón-Noruega) vienen aplicando con éxito desde antes de la pandemia.

Nuestra provincia es innovadora en sistemas de promoción desde los inicios del año dos mil, con la implementación de programas exitosos cómo por ejemplo, Todos Pueden Aprender (2003) la promoción – transición asistida y la educación primaria ordenada en ciclos, iniciativas que las y los especialistas que investigan en cuestiones de desarrollo educativo consideran cómo indicadores que nos acercan a la futura promoción automática que muchos y muchas deseamos.

Éste debate sobre los métodos de promoción (Repitencia vs Promoción Automática) genera miedo, desconfianza y otras sensaciones negativas en primer lugar en los docentes (Poder), y en segundo lugar en las familias (prejuicios de inexistencia de exigencia-facilismo), las políticas valientes, audaces enmarcadas dentro de lo posible de lo permitido por nuestras leyes y resoluciones educativas son las que nos llevan a las grandes revoluciones cómo en ésta oportunidad en el sistema de formación y capacitación de nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestras escuelas, para lograr la siempre deseada calidad educativa.

El problema en esta oportunidad para la oposición política de Formosa que manifiestan su supuesto desacuerdo con la medida tomada a través de determinados actores sociales con el disfraz de gremialistas; no es la resolución, el problema para ellas y ellos es siempre Gildo, buscan encontrar algo con lo que puedan debilitarlo en términos de imagen política ante nuestro pueblo.

En mí opinión deben continuar intentando, porque son sus actos irresponsables, egoístas e inhumanos los que fortalecen el liderazgo del gobernador de todos, todas y todes los formoseños quien a cada ataque contesta con una solución a algún problema colectivo.



Juan Ramón Lezcano

Partido Nuevo Encuentro

