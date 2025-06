Polémico Cavani: «No creo que haya sido tan decepcionante, Boca fue protagonista»

El Matador, de flojísimo partido en su regreso, expuso las razones del empate ante un rival semi amateur y dejó una frase que dio que hablar.

Edinson Cavani fue uno de los jugadores de Boca que habló tras le eliminación del Mundial de Clubes. El Matador volvió con pena y sin gloria en un partido que otra vez lo dejó en deuda con los hinchas, pero como capitán dio la cara y habló tras el duro golpe que recibió el Xeneize, que ni siquiera pudo ganarle a un rival semi amateur. «La sensación es de tristeza porque nos toca quedar afuera, pero hemos visto cosas buenas y eso es positivo. Era un grupo complicado, lo sabíamos, pero hay que seguir», fue lo primero que dijo.

En su tono, el Matador no pareció acusar el impacto de lo que había pasado minutos antes, porque Boca en definitiva terminó dando una imagen que no estuvo a la altura de su historia. Sobre todo, por no poder vencer a un rival tan débil. Y en ese sentido, el delantero explicó por qué el Xeneize no sólo no goleó a su rival, sino por qué ni siquiera pudo ganarle…

«Este era un partido difícil, con un rival que se resguardó atrás. Ellos se defendieron bien, es así. Tuvimos ocasiones pero no pudimos agrandar la diferencia, y después nos hicieron el gol y se entusiasmaron», fue el argumento que expuso el capitán de Boca, todavía dentro del campo de juego.

Sin embargo, lo más polémico, lo dijo en la zona mixta del Mundial de Clubes. Ahí, dejó una frase que dio que hablar, porque no parece responder justamente a lo que pasó: «Más allá del empate, no creo que haya sido tan decepcionante. Insistimos todo el encuentro, pero encontramos un rival que se defendió todo el partido. Cuando te meten diez jugadores atrás no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas por mejorar y corregir, pero hoy Boca fue protagonista», dijo.

Después, habló de su situación física, en este regreso forzado por la circunstancia, porque claramente Cavani no estaba para jugar. No pesó en el juego, no tuvo casi situaciones de gol y la única chance que se le presentó fue una media chilena que salió desviada, lejos del arco. «Veníamos recuperándonos de una recaída y será cuestión de seguir agarrando la forma», dijo al respecto.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas, que fue sin dudas lo destacado de Boca en este Mundial de Clubes. Podría decirse con seguridad que este Mundial se recordará más por ellos que por el equipo, que al fin de cuentas quedó eliminado otra vez de un torneo internacional en una instancia temprana: «A la gente que nos siga apoyando, seguiremos metiéndole para que las cosas cambien y poder obtener triunfos, y cosas, que es lo que más deseamos todos», dijo el 10.