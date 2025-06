Polémico cruce entre Stolbizer, dos funcionarios y Milei: «Arrancó la quema de libros» y «acomodando mentirosos»

La diputada del Gen Margarita Stolbizer acusó este martes al Gobierno de «promover un país sin cultura y sin memoria» con un duro posteo en redes que tituló «arrancó la quema de libros», tras lo cual el secretario de Cultura, Leandro Cifelli, y el ministro de Desregulación del Estado, le respondieron. El fuerte cruce en las redes sociales derivó en una participación del presidente Javier Milei, quien enseguida respaldó a sus funcionarios.

«Acomodando mentirosos», escribió el mandatario en respaldo a una detallada publicación que había hecho antes Cifelli donde le preguntó a Stolbizer si «no sabe leer un decreto o es mala leche».

El Presidente repitió la frase ante un posteo de Sturzenegger en el que señaló que «durante años se robaron la plata de la cultura, la doblegaron, la domesticaron y … no escuchamos ninguna queja».

La polémica comenzó por una publicación de la legisladora, quien en su cuenta de X cuestionó la disolución de organismos culturales a partir de los decretos presidenciales publicados el 21 de mayo en el Boletín Oficial.

«Milei y su banda de iletrados quieren un país sin cultura, sin memoria, sin libros, sin teatros y sin historia. Con los DNU 345 y 346 pretenden disolver organismos culturales históricos, degrada la Conabip creada por Sarmiento, convierte institutos nacionales en oficinas obedientes de su gobierno», expresó Stolbizer.

En desacuerdo con la disposición de Ejecutivo, la diputada anunció que su espacio presentó en el Congreso “el rechazo a estos decretos que atentan contra los trabajadores de la cultura, los espacios federales y la identidad misma del país».

“Esto no es deficit cero, es la ignorancia del poder de las bestias (con perdón de ellas, porque ni un perro clonado ni un mandril harían semejante barbaridad). La patria no se construye quemando bibliotecas ni callando teatros. Se construye con memoria, libros, ideas y diversidad”, agregó. .

En línea con el mensaje oficial, Cifelli contestó en un tono más elevado y desestimó las acusaciones de Stolbizer, a quien llamó “iletrada” porque “parece que no sabe leer un decreto”. Y, disparó: «Es eso o es mala leche».

“Estos decretos lo único que cierran es la canilla del despilfarro de la casta de la que usted forma parte y sostuvo ocupando cargos durante tantos años. ¿Ahora le preocupa lo que pasa en cultura?”, manifestó y le pidió que “deje de mentirle a la gente por su conveniencia de aspirar a un espacio en una lista”.

Según el funcionario, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, “pasando de desconcentrado a centralizado no pierde un peso y se mantiene su presupuesto otorgado por ley, con asignaciones específicas”. “Y usted lo sabe (si no, ya es muy preocupante su ignorancia)”, reafirmó.

En el caso del Instituto Nacional del Teatro (INT), siguió Cifelli, «la Ley del Teatro exigía que el 10% del presupuesto se gaste en contratos y gastos operativos, y el 90% se invierta directo para fomentar la actividad teatral».

Tras el comentario de Milei, el secretario de Cultura volvió sobre el tema y acudió, a modo de cierre del tema -al menos para él- a un clásico refrán. «Ladran, Sancho», escribió junto el emoticón de un león.