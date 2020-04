Polémico pedido del Tottenham a Mauricio Pochettino para combatir la crisis económica del coronavirus

Compartir

Tras llegar a aquella final de Champions League en el Wanda Metropolitano, que fue el máximo hito de un ejemplar ciclo de cinco temporadas, los caminos del Tottenham Hotspurs y de Mauricio Pochettinho se separaron. El DT argentino fue despedido el pasado mes de noviembre, solo 6 meses después de ser subcampeón de Europa. Pero al parecer, el destino los ha cruzado otra vez.

Según informó el diario Daily Mail, Daniel Levy, el presidente de los Spurs, le ha pedido a Pochettino realizar un descuento a su indemnización a causa de la crisis económica que está suponiendo el coronavirus para los clubes de fútbol.

El estratega argentino ya había accedido en su momento a no cobrar de forma inmediata los 8,5 millones de libras (USD 10 millones) de su indemnización, por lo que todavía tiene pendiente recibir algunas cuotas, pero ahora la dirigencia del Tottenham busca reformular el acuerdo.

Este asunto tomó mucha notoriedad en los medios ingleses e incluso Jamie Carragher, ex defensor del Liverpool y actual comentarista de TV, ha salido a defender a Pochettino y se ha mostrado sorprendido con la idea del máximo directivo del elenco del norte de Londres: “Si no puede tomar una medida con el actual vestuario, ¿cómo va a hacerlo con el entrenador que ya despidió?.”

Es que aún en el Tottenham no se ha comunicado de forma oficial si hubo una reducción de salarios para la plantilla y el entrenador actual, José Mourinho, quien causó muy buen impresión en el inicio de su ciclo pero en los últimos meses entró en crisis.

“Estamos realmente en problemas. Ni siquiera somos un equipo, somos un grupo de jugadores que están disponibles para jugar y tratar de construir un equipo. No tenemos atacantes y no hacemos daño a los oponentes. Es tan simple como eso. Así que nuestros oponentes se sienten muy cómodos atacándonos, ya que saben que no podemos hacer daño”, dijo el propio Mourinho tras ser eliminado en octavos de la Champions League por el RB Leipzig.

Habrá que ver si Pochettino, que logró ser subcampeón europeo sin fichar a ningún jugador durante tres mercados de pases por la inversión que su club hizo para su nuevo estadio, acepta la petición de un club que ha tomado algunas medidas polémicas para paliar la actual crisis financiera.