Polémico triunfo de San Lorenzo ante Vélez: un penal que advirtió el VAR y 16 minutos de adición

El Ciclón venció al Fortín con un tanto de penal de Ortigoza en tiempo de descuento que el árbitro pitó tras revisar la herramienta tecnológica.

San Lorenzo y Vélez empataban en un partido sin mayores sobresaltos en el Nuevo Gasómetro pero todo cambió drásticamente en el final. Hubo un cierre infartante con una expulsión y un penal cobrado vía VAR que cambió el trámite del encuentro, pero que además obligó a jugar 16 minutos de adición. Néstor Ortigoza, que ingresó especialmente para ejecutar la pena máxima, fue el autor del único tanto para firmar el 1-0 de su equipo.

El juego estaba sin goles en el tanteador y no había tenido demasiada acción destacada, pero la expulsión de Valentín Gómez en Vélez a tres minutos del cierre del tiempo regular dio indicios de lo que ocurriría. Aunque todo terminó por dar un giro con un cabezazo de Andrés Vombergar en el área del Fortín a los 46 minutos que terminó en la mano de Matías de los Santos y abrió la gran polémica de la jornada.

El árbitro Andrés Merlos no consideró inicialmente esa situación como un penal, pero desde la herramienta tecnológica le advirtieron que debía revisar lo sucedido. Una serie de problemas con su intercomunicador puso en jaque el partido. La demora se extendió a punto tal que recién pudo pararse adelante de las pantallas de la herramienta tecnológica cuando el reloj ya indicaba 53 minutos, ocho más que el tiempo regular y tres más de los cinco que había adicionado en priemera instancia.

Mientras las tribunas alentaban a Ortigoza, que se preparaba para su ingreso por si se sancionaba el penal, el juez repasó las repeticiones hasta que se convenció: pitó el penal a favor del Ciclón. Demoró más de un minuto en tomar la decisión y en ese lapso hasta amonestó al entrenador Rubén Insúa, quien le hablaba por su espalda reclamando la mano.

El mediocampista de 38 años saltó a la cancha en lugar de Juan Méndez, se colocó la cinta de capitán y sin haber tocado previamente la pelota se hizo cargo del penal: lo cambió por gol. El reloj, por entonces, marcaba 57 minutos. Y el partido se terminaría jugando hasta los 61 minutos del segundo tiempo, marcando un total de 16 de adición.

“Siempre estamos preparados para esto. Hay que estar preparado siempre. Me tocó entrar los últimos tres o cuatro minutos por el penal. Estaba un poco frío, el técnico me dijo: ‘¿Estás para jugar?’. Sí, lo pateo obvio. Contento porque se ganó, se sumó de a tres. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Insúa me llamó y me dijo si estaba para patear. Contento. Uno tiene muchos años en esto y sabe manejar la ansiedad. Hay que estar tranquilo. No quise pegarle fuerte, tenía que entrar la pelota, por suerte entró y se sumó de a tres. Era difícil porque estaba frío. La gente se fue contenta”, expresó Ortigoza tras ser protagonista de un hecho insólito.

San Lorenzo tiene 34 unidades, lo que lo ubica en la novena colocación a diez del líder Atlético Tucumán, aunque su lucha no está enfocada en ser campeón de esta temporada. El Ciclón quedó a seis unidades de Estudiantes de La Plata, el último equipo que estaría clasificando a la Copa Sudamericana, cuando tiene por delante tres encuentros más. Vélez, por su lado, es uno de los peores equipos del torneo con 19 puntos que lo dejan anteúltimo, sólo por encima de Aldosivi de Mar del Plata (16). Lejos del ingreso a los torneos internacionales, sus buenas campañas anteriores permiten que no sufra con el descenso.

