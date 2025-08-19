Polémicos dichos de una senadora: «No creo que niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan»

Una senadora cordobesa del PRO dijo este martes en el Congreso que «los niños argentinos no tienen derecho» a atenderse en el Hospital Garrahan. La frase la pronunció Carmen Álvarez Rivero, en el debate en comisión en el que obtuvo dictamen el proyecto de emergencia pediátrica que sería tratado la semana próxima en el recinto. Sus palabras causaron murmullo y fuertes respuestas, entre ellas de Martín Lousteau.

Álvarez Rivero pedía reorganizar el sistema de salud para fortalecer la atención en las provincias. «La salud en las provicias está en su mínima expresión», dijo. Y añadió: «La salud es de gestión provincial. Es una bola de nieve, es cada vez peor. Es una realidad general».

Después pidió «hacer un aporte». Y llegó su frase polémica.

«No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado», reclamó, al mismo tiempo que pedía que la Academia de Medicina de Córdoba obtuviera rango nacional («Y no significa ni un peso más») para agilizar su contacto con los hospitales y las universidades de otros países.

La primera que mostró su disconformidad fue Lucía Corpacci, la presidenta de la comisión de Salud del Senado, una de las que se reunieron este martes en un plenario en la Cámara alta (también la integraron las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda).

«Muchas gracias, senadora Álvarez Rivero. Yo le tengo que decir que todos tienen derecho a la atención», puntualizó Corpacci, del peronismo.

Le cedió la palabra a Guadalupe Tagliaferri, del bloque PRO pero del ala larretista y de la oposición ampliada al Gobierno de Milei. Ella pidió «recordar lo que dice la Constitución Nacional sobre el derecho a la salud: que lo tiene que garantizar Nación».

Álvarez Rivero levantaba la mano detrás de ella. Pero el turno siguiente fue para Martín Lousteau.

«Me sentí aludido como senador de la Ciudad de Buenos Aires pero después de escuchar el resto de las cosas que dijo la senadora creo que hay otros aludidos, agraviados, casi insultado en sus palabras», dijo el senador de Evolución. «Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños cuando tienen patologia grave no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona», sentenció Lousteau.

«Si una persona tiene recursos puede conseguirse el tratamieno privado caro, si no tiene recursos le decimos que no tiene derecho a ser atendido. Me parece un nivel de agravio y violencia inusitado», añadió, que se contrapuso a la mirada de Álvarez Rivero sobre la organización de salud y explicó por que Nación debe hacerse cargo de hospitales de alta complejidad.

Después volvió a contestarle a la senadora del PRO. «No puedo imaginarme cómo alguien puede decirles a padres que les pasan lo peor, pensar que sus hijos tienen una enfermadad, no tienen derecho a venir a un hosptial de alta copmlejidad porque nacieron en otro lugar», redobló su cuestionamiento.

«Fui malinterpretada»: la senadora intentó aclarar sus dichos sobre el Garrahan

Álvarez Rivero quería hablar, pero su turno quedó casi para el final. «Fui malinterpretada», comenzó su réplica. «Porque los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto», siguió en esa línea.

De inmediato, profundizó su pedido y señaló a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires por el uso de las instalaciones del Garrahan.

«No podemos dejar de entender que la competencia es provincial, y que haya un hospital pagado por todos… Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la mayoría. Esa es la atención mayoritaria», intentó aclarar su posición, en medio de un nuevo coro de murmullos y quejas.