Policía de Formosa y Dirección Municipal de Tránsito, harán Operativos Conjuntos en Prevención de Accidentes



EL COLORADO. En las últimas horas el Secretario de Gobierno Municipal, se reunió con autoridades policiales de la Comisaría El Colorado, a fin de diagramar estrategias para el control del transito y la prevención de accidentes. En declaraciones de Horacio Caliva, se dejó ver que apuntarán principalmente sobre las irregularidades que se dan con más frecuencia en los motociclistas, donde suele ser común, los casos de falta de luces, que en los últimos días se produjeron cuando en horas de madrugada, dos personas, al mando de motocicletas sin dispositivos lumínicos, fueron envestidos por un automóvil. Fue el caso de dos masculinos, oriundos de esta ciudad

Otros casos se dieron también en los últimos días, cuando dos mujeres mayores de edad, transitando por ruta N°3, también fueron embestidas por un automotor que, a falta de luces, el conductor del vehículo mayor no pudo divisar al rodado menor. En este caso, ambas mujeres murieron como consecuencia del impacto del rodado menor.

La semana pasada el Jefe de Comisaría local, Crío. Rolando Vallejos, anticipó operativos preventivos con mensajes de concientización para que los motociclistas no se expongan a los riesgos, principalmente en rutas, sin los dispositivos lumínicos de seguridad.

Pero esta semana, desde el Municipio, resolvieron encarar operativos más estrictos y de manera conjunta con las fuerzas policiales. El Secretario de Gobierno Municipal, Horacio Caliva, dijo que “lo que queremos es evitar los accidentes, por lo que le pedimos al vecino y usuario de la vía pública, que pongan sus vehículos en condiciones”.

Por otra parte, el funcionario municipal agradeció la predisposición del personal Policial de Comisaría local, en el trabajo conjunto que en las próximas horas se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, Caliva reconoció que los mecanismos de control del tránsito vehicular, suelen resultar molestos a los usuarios de la vía pública, aunque lamentablemente se ven en la necesidad de hacerlo, con la idea de prevenir accidentes.