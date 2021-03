Policial campeón: un camino de cinco años para alcanzar la gloria

Compartir

Policial hizo su debut en una Liga Nacional en 2017 con una primera participación para conocer la competencia. Desde 2018 hasta ahora siempre fue protagonista, aunque con la espina de no poder llegar a una final y ascender. Villa María fue testigo del desquite más esperado de un equipo que no pierde un partido en Liga desde hace casi dos años.

El equipo de Formosa jugó su primera Liga A2 en 2017 cuando terminó cuarto en la fase regular de su zona y luego quedó eliminado en la primera fase de cuadrangulares después de ganarle a Jujuy Vóley, pero perder contra Estudiantes y Vélez.

Ya a partir de 2018 redobló la apuesta y conformó planteles experimentados junto a los valores locales para ser animador en todas las competencias. En ese año ganó su zona con 11 triunfos en 12 partidos, se quedó con el cuadrangular en Formosa y, más tarde, se metió en semifinales tras un nuevo cuadrangular en sus tierras. No obstante, chocó en semifinales contra un Jujuy Vóley que fue de menor a mayor y terminó siendo campeón el campeón.

En 2019 vivió un camino muy similar. A pesar de que cambió algunas piezas del plantel, los refuerzos fueron de renombre y, otra vez, el comienzo fue a puro triunfo. Quedó primero de la Zona y después de disputar los cuadrangulares en Formosa y Catamarca, respectivamente, se metió en semifinales por segundo año consecutivo. Sin embargo, otra vez Jujuy Vóley fue su bestia negra con una derrota en Formosa y un ajustado 3-2 en Jujuy el 30 de marzo de 2019.

Justamente ese día fue la última derrota de Policial de Formosa en la Liga Nacional. En la Liga 2020 (Torneo Argentino de Clubes), Policial terminó invicto la fase de grupos con ocho victorias y sumó tres triunfos más en la primera fase de cuadrangulares. En una temporada en la que asomaba como favorito, llegó la pandemia y la Liga se frenó allí sin poder terminar.

Y su participación en la edición 2021 reservó varios capítulos de suspenso. Es que la situación de la pandemia en Formosa y los estrictos protocolos para el ingreso a la provincia y para los entrenamientos puso en duda la participación. Finalmente apostaron por una preparación atípica y de sacrificio multiplicado.

Con los refuerzos entrenando en sus casas y los locales en Formosa, recién el 20 de enero se reunió el plantel completo en la ciudad de Córdoba en una concentración en la Federación local. Allí estuvieron por más de 20 días entrenando y conviviendo de cara a la LNVM en Villa María.

La Liga 2021 tuvo un comienzo como las anteriores: ganó su zona con siete triunfos, entre ellos frente a Monteros Vóley, el otro que asomaba como candidato. En una maratónica competencia que reunió 11 partidos en 12 días. El camino de Policial continuó con victoria ante Sarmiento en octavos y un sufrido triunfo frente a San Lorenzo en cuartos de final.

Llegaba el partido karma para Policial: la semifinal. No obstante, le ganó a Regatas de Corrientes 3-1 y se dio el gusto de festejar el ascenso tan esperado. Pero quedaba un desafío más. Un día después enfrentó a Monteros Vóley en la final, le volvió a ganar y cerró un torneo perfecto en Villa María.

¿Cómo fue el festejo junto a su gente? Todavía no se pudo dar. Es que, en este presente tan atípico, los jugadores formoseños llegaron a su tierra pero deben cumplir diez días de cuarentena en un hotel. Pero con la copa y ascenso en mano.

