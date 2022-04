Compartir

Por undécima vez en su historia, UPCN San Juan Voley clasificó a la final de la LVA RUS tras superar con solidez a Mutual Policial de Formosa en semifinales. Los sanjuaninos ganaron por 3 a 1 (25-18, 19-25, 25-21 y 25-18) y cerraron la llave en dos juegos seguidos, en una noche en la que el máximo anotador del vencedor fue Manuel Armoa con 18 puntos. Desde su primera final de Liga en 2009/10, UPCN ya disputó 10 en 11 temporadas completas, puesto que la 2019/20 no concluyó por la pandemia; a la vez que conquistó 8 títulos.

Aunque Mutual Policial comenzó mejor en el primer set (5-3), UPCN se acomodó rápidamente con el bloqueo y la defensa y no sólo que empató el marcador, sino que luego pasó al frente y manejó el juego. Federico Pereyra aprovechó cada pelota y lastimó con el saque, para adelantarse 16-12. Entonces reaccionó el equipo formoseño, de la mano de Mosquera y Nocenti, y quedó a uno: 17-18. El local no se impacientó y con dos bloqueos seguidos de Manuel Armoa volvió a tomar ventaja, para cerrar luego 25-18.

En el segundo capítulo, Policial se hizo fuerte con el bloqueo y varió el frente ofensivo para complicar a los sanjuaninos. Al promediar el set había tomado ventaja de tres puntos y luego fue ampliando hasta llegar a 16-11. Los Cóndores intentaron descontar, pero el equipo formoseño mantuvo el nivel y en el tramo final apretó con el saque, para ganar 25-19 tras un ataque de Rodrigo Ocampo.

Fue un tercer set equilibrado, en el que fueron punto a punto. Sin darse ventajas y con pelotas muy luchadas llegaron al 13-13. Entonces Policial creció en defensa y con un contra ataque efectivo desniveló para quedar 16-13. Los sanjuaninos reaccionaron rápidamente y Melgarejo empató con una paralela (17-17), para entrar equilibrados a zona caliente. Y ahí UPCN, con la presión de saque de Armoa, no perdonó y con un ace del receptor punta ganó 25-21.

En la cuarta parte, UPCN recuperó los hilos del partido y se adueñó del marcador. Los sanjuaninos se colocaron 9-6 y fueron administrando la ventaja ante el avance formoseño. Pereyra, con un bloqueo, marcó el 16-10 y entonces ya todo fue de Los Cóndores. En el cierre, UPCN quedó match ball y un error de saque del rival marcó el 25-18 para que el campeón defensor acceda a una nueva final de Liga.

Síntesis:

UPCN San Juan Voley: Sebastián Brajkovic, Federico Pereyra (16); Brunao (7), Fabián Flores (7), Brian Melgarejo (16), Manuel Armoa (18). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Jailton Leal «Peron» (1), Franco Cáceres (2), Mateo Bozikovich.

Mutual Policial: Alejandro Araya (3), Rodrigo Ocampo (18); Carlos Mosquera (14), Ramsés Cascú (9); Alexis Nocenti (11), Tomás Rodríguez (12). Líberos: Axel Mendoza, Marcos Richards. Entrenador: Martín López. Ingresos: Gastón Ortiz, Germán Gómez.

Parciales: 25-18, 19-25, 25-21, 25-18.

Árbitros: Sebastián Cagiao – Víctor Bagalá

Estadio: UPCN Voley, San Juan.

