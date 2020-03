Policial recibe el Cuadrangular

Compartir

Policial tiene todo preparado para lo que será el Cuadrangular de Segunda Fase en el Torneo Argentino de Voley cuando reciba entre viernes y domingo en el estadio Centenario a San Lorenzo, AMUVOCA de Calafate e Instituto Pellegrini de Tucumán. Serán dos partidos por jornada iniciando a las 19 horas. La entrada será libre y gratuita.

El equipo que dirige Martín López y que terminó primero e invicto en la fase de grupos buscará ahora dar otro paso hacia el ascenso a la máxima categoría del vóley argentino. Deberá afrontar como local el cuadrangular junto a equipos que formaron parte de otros grupos y al tucumano que ya se enfrentó a los formoseños durante la etapa inicial venciendo en ambos partidos Policial en et corridos.

La jornada inicial será el viernes a partir de las 19 horas, todos los días, es decir sábado y domingo dará inicio al mismo horario mientras que el partido central que tendrá siempre a Policial como protagonista será desde las 21 horas. Es así que la primera fecha jugarán San Lorenzo ante Pellegrini y luego Policial frente a AMUVOCA; el sábado empezarán jugando San Lorenzo y AMUVOCA y luego Policial frente a Pellegrini mientras que el domingo lo harán los tucumanos ante los de Calafate y cerrarán el torneo formoseños y Cuervos. Los dos mejores clasificarán a una nueva instancia.

“Nos estamos preparando para el cuadrangular y poder jugar tres partidos seguidos pudiendo llegar de la mejor manera física al último del domingo; nosotros queremos llegar lo mas alto posible pero no debemos olvidar que tenemos que hacer y por el momento lo vamos haciendo”, dice Alexis Nocenti agregando el jugador que “no solamente se habla de presión sino que nosotros no vemos comprometidos, somos 18 jugadores muy unidos dentro y fuera de la cancha nos apoyamos mucho y todos queremos el mismo objetivos al que le toca jugar mas y al que le toca menos. En lo deportivo vamos creciendo mucho, en la primea fase no fueron todos rivales de gran nivel pero si nosotros mantuvimos nuestro nivel”.

El plantel del conjunto formoseño está completo a excepción de Jon Camarichi quien se recupera de una lesión y quien ya no había formado parte de la gira por el NOA.

Por su parte, Marcos Cabrera dijo que “nos tocan equipos difíciles pero tenemos el plus que será de local; cada partido es una final y lo vamos construyendo día a día con el claro objetivo de poder lograr el ascenso”.

Desde la dirigencia se informó que la entrada durante cada jornada será de carácter libre y gratuita.