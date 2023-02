Policial viajó a El Calafate para cerrar la Fase Regular

En la mañana de este martes, el plantel de la Asociación Mutual Policial de Vóley emprendió el viaje con destino a El Calafate, Santa Cruz, para jugar el 7° Tour de la Fase Regular de la Liga Argentina de Vóley. La ciudad del sur argentino marcará el cierre de una primera etapa que tiene al equipo formoseño como uno de los mejores cuatro equipos de la tabla. Se juega desde el 23 al 26 de febrero.

Luego de Tucumán donde consiguió una Victoria ante Once Unidos y sendas derrotas ante UPCN y Ciudad, el representativo que lidera Cristian Ambrosini sabe que con obtener 1 punto de 9 se asegurará el cuarto puesto de una Fase Regular de 22 juegos. En esta impactante ciudad de la otra punta de Argentina, Policial se medirá ante River, Amuvoca y Obras de San Juan.

Tratar de cerrar con el mayor puntaje posible, con el mejor ritmo de competencia y con el plantel óptimo desde lo físico aparecen como las claves del conjunto formoseño en este ultimo tour. Luego y por un cambio en el calendario de ACLAV se jugarán los play off de Cuartos de final que tendrán lugar en Bariloche y que en un principio estaban pactados para fines de marzo pero se adelantaron para la primera semana del mismo mes.

Posiciones: Ciudad 54, Monteros 48, UPCN 47, Policial 38, Paracao 30, River 28, Defensores de Banfield 28, Once Unidos 22, San Lorenzo 17, Obras de San Juan 15, UVT San Juan 10 y Amuvoca 5.

La palabra del Opuesto Javier Vega: «Estamos bien con mucha confianza, llegamos con una semana larga de trabajo, de mucha intensidad y estamos listos para afrontar un tour donde sabemos tal vez ya esta casi asegurado el cuarto puesto pero sabemos que jugar es clave llegar con ritmo a los juegos de play off. La parte física considero que está muy bien que llegamos a pleno y hay que aprovechar El Calafate para limar detalles de cara a Bariloche que es donde comenzamos a jugar la etapa más linda del año. La liga te plantea desafíos de adaptación casi que de manera permanente. Del calor al frío, de Formosa a Tucumán de ahí al sur. Por eso es clave no dejar nada librado al azar y en ese aspecto entrenar duro como lo hicimos este tiempo es clave».

