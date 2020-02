Policías fueron apartados tras ser denunciados ante la GNA por golpear a personas detenidas

Compartir

Según informó la Policía de Formosa, días atrás 12 funcionarios de la Comisaría San Martín Dos y de la Subcomisaría Cabo 1° Fortín Lugones fueron apartados del cargo tras ser denunciados ante Gendarmería Nacional por tres sujetos que fueron aprehendidos por los uniformados y que manifestaron que recibieron una brutal paliza parte de los servidores públicos.

Comunicaron oficialmente que el lunes, alrededor de las 8 de la mañana, tres sujetos fueron aprehendidos por personal de la Comisaría San Martín Dos y de la Subcomisaría Cabo 1° Fortín Lugones por ocasionar «desorden» en estado de ebriedad en inmediaciones al sitio donde se realizaron los corsos. Una vez iniciado la causa contravencional y desaparecida las causales que motivaron su detención conforme artículo 34 del Código de Faltas de la Provincia, los hombres recuperaron libertad.

Posteriormente en la tarde-noche de ese mismo día, uno de ellos acudió a la sede de la Gendarmería Nacional de esa localidad, donde denunció que tanto él como su hermano tenían lesiones producidas por los efectivos policiales, realizándose las diligencias procesales del caso.

Al tomar conocimiento de esa situación, el Comando Superior de la Institución dispuso que el jefe de la Unidad Regional Siete, Comisario Mayor Rubén Godoy acuda a la Comisaría San Martín Dos, se interiorice de lo sucedido y realice las actuaciones correspondientes. En la Comisaría se detectaron varias irregularidades, disponiendo el jefe de la fuerza provincial la sustanciación de un Sumario Administrativo para determinar las responsabilidades que le caben a cada funcionario público en el ejercicio de su función, al tiempo que se ordenó que 12 efectivos (personal superior y subalterno) sean separados del cargo hasta tanto se esclarezca el caso; sin perjuicio de las responsabilidades penales que les corresponda, bajo la premisa dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.

Una de las personas que denunció la golpiza

En comunicación telefónica con el Grupo de Medios TVO, Braulio Ruiz, una de las personas que habría sido golpeada relató lo sucedido. «Lo que pasó fue que me trajeron sin motivos a la Comisaría y me pegaron porque ellos quisieron. Esto pasó el lunes; me demoraron cuando yo estaba en la calle sentado sobre mi moto esperando a mi hermano, se acercó un uniformado y me dijo que me vaya, yo le dije lo que estaba haciendo, entonces me empujó y me tiró del rodado, luego entre varios me alzaron a la camioneta y me llevaron a la Comisaria», comenzó.

«Estaba oscuro donde me pusieron, entre tres personas me pegaron, yo estaba esposado y no permitían que los mire», lanzó.

A continuación, señaló que «a las pocas horas fui liberado, sin hacerme firmar nada, sin llevarme al hospital tampoco. En ningún lado quedó registrado que me detuvieron. Yo no tengo causa de nada, no cuento con antecedentes policiales, absolutamente nada, jamás estuve haciendo cosas que no debía, nunca estuve preso en mi vida».

Ruiz comentó además que tras ser liberado inmediatamente se dirigió al hospital en donde «me sacaron dos placas» y «la Doctora me dio un certificado con los golpes que tenía, entonces con eso fue a la Gendarmería Nacional».

«Cuando llegué a la fuerza nacional me tomaron la denuncia y yo le dejé las placas y lo que me dio la médica que me vio», añadió.

Consultado por si sabe que es lo que pasó en la Comisaría respondió: «no sé nada, yo no me acerqué más a lugar, vi en las redes sociales que separaron a los efectivos, pero realmente no sé qué decir al respecto».

El hombre reconoció además que tampoco está al tanto si en otras oportunidades los uniformados fueron denunciados por las personas pero que “si había comentarios en el pueblo de que ‘pegaban’. Yo denuncié en Gendarmería porque me dolió lo que pasó, es injusto porque no hice nada», cerró diciendo aclarando que «me duele el pecho, la espalda, tengo escoriaciones en la frente».