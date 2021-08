Pollo Álvarez habló a fondo sobre los ataques de pánico que sufrió

Compartir

El conductor admitió que aún siente temor de volver a sufrir uno de los episodios que tanto le costó superar.

Durante cuatro años, Pollo Álvarez sufrió ataques de pánico. Aunque hoy por hoy está bien de salud, el conductor admitió que estos episodios lo acompañarán por siempre porque aún siente temor de volver a sufrirlos.

“Sin dudas, los ataques de pánico me acompañan porque si bien yo ahora no los tengo todo el tiempo estás con ese miedo. Inhalo y exhalo”, contó en un ida y vuelta con El show del espectáculo.

“Hoy lo tengo controlado, pero siempre te queda una sensación de no saber si lo vas a poder controlar o si va a volver. Lamentablemente, siempre queda”, sumó haciendo hincapié en que aún lo angustia pensar en esa posibilidad.

Antes de cerrar, contó qué estaba pasando en su vida cuando comenzó a sufrir estos fuertes episodios. “Me parece que el peor momento tiene que ver con las distintas etapas de baja de salud de mi hermana menor. Ahora esta súper bien, pero estuvo muchos años internada y en terapia intensiva con mucho riesgo de vida”, sentenció.

