Ponen en alerta ante casos de estafas a través de supuestos sorteos en redes sociales

Desde la Dirección Policía Científica, División Cibercrimen, se alerta a la población sobre estafas a través de redes sociales sobre falsos sorteos con los que se engañan a usuarios con credenciales o datos de cuentas bancarias.

Se trata de supuestos sorteos de una camioneta 4×4, un teléfono celular de alta gama, impulsados por una entidad bancaria local, donde los ciberdelincuentes engañan a los usuarios con el objetivo de acceder a sus credenciales o datos de la cuenta bancaria.

Una vez que los estafadores obtienen esta información, pueden acceder a la cuenta de la víctima y transferir dinero sin su consentimiento.

Es importante tener en cuenta que estas publicaciones fraudulentas pueden parecer legítimas a simple vista, pero es fundamental estar alertas y tomar precauciones para evitar caer en este tipo de estafas.

Recomendaciones para

evitar ser víctima de

estafa de virtuales:

Mantén la calma y verifica la autenticidad: antes de participar en cualquier sorteo o proporcionar información personal, verifica la autenticidad de la publicación y del perfil que la realiza. Busca información adicional sobre la empresa o entidad que supuestamente está realizando el sorteo.

No compartas información personal o credenciales de cuenta: nunca compartas información personal sensible, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos de identificación, a través de publicaciones o mensajes en redes sociales. Las entidades legítimas nunca solicitarán este tipo de información de esta manera.

Desconfía de sorteos demasiado buenos para ser verdad: si un sorteo parece demasiado bueno para ser verdad, es probable que sea una estafa. Ten en cuenta que las empresas legítimas suelen tener reglas claras y transparentes para sus sorteos, y no solicitarán información personal a través de redes sociales.

Reporta la publicación y denuncia el fraude: si encuentras una publicación sospechosa o crees haber sido víctima de una estafa, repórtala a Facebook y denuncia el fraude a las autoridades correspondientes. Esto ayudará a prevenir que otros usuarios caigan en la misma trampa.

También se recordó, que la prevención y la educación son fundamentales para protegerse de las estafas virtuales.