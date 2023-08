Ponen en valor las diversas obras públicas que se ejecutan en El Colorado

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, resaltó las obras que se están realizando en el lugar para continuar con el avance y la mejora de la localidad, uno de los propósitos claves de la política de Estado provincial llevada a cabo a través del Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán.

“Tenemos un Gobierno provincial con mirada federal y debido a ello podemos decir que a pesar de que la macroeconomía no funciona como queremos, tenemos mucha obra pública”, estimó.

En este sentido, indicó que “hay escuelas que están siendo refaccionadas y construidas, como así también un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y desde el escenario municipal estamos por comenzar una serie de inauguraciones de sistema lumínico y pavimentación urbana”.

En tanto, recordó que “días atrás se colocó mezcla asfáltica en la avenida más importante de la localidad, que es la carta de presentación desde Chaco hacia la provincia y el acceso hacia nuestra localidad”.

Por la constante presencia del Estado provincial, que se preocupa y ocupa de cada espacio del territorio, Brignole afirmó que “el pueblo coloradense ratificó el apoyo incondicional con el voto en las elecciones del 25 de junio y del 13 de agosto”.

Por último, instó a “no dejar de militar, concientizar, hablar sobre la importancia de las elecciones y llamar a la reflexión a aquellos que no votaron o lo hicieron en blanco” en los recientes comicios provinciales y las PASO, ya que “en octubre deben sufragar y hacer valer sus derechos para que los políticos improvisados no accedan a espacios de poder”, cerró.

