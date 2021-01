“Poner el nombre de Dr. Alberto Maglietti a la sede del Comité Provincial es un acto de justicia”

Compartir

El lunes, el Comité Provincial de la UCR de Formosa dictó una resolución imponiendo el nombre de “Dr. Alberto Maglietti” a su sede partidaria de calle Moreno 463 al cumplirse mañana el sexto aniversario de su fallecimiento. Y en tal sentido un grupo de dirigentes hicieron público su beneplácito por tal decisión suscribiendo un documento que reza: “Los abajo nombrados, afiliados y simpatizantes de la UCR de la provincia de Formosa, tenemos el grato honor de dirigirnos a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de la Comisión Directiva, con el objeto de expresar nuestro beneplácito por la decisión adoptada respecto a la imposición del nombre del Dr. Alberto Ramón Maglietti a la sede del Comité Provincial con motivo de cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento”.

Agregaron además que “sin duda la medida adoptada, está en línea con lo que varios correligionarios veníamos sosteniendo públicamente desde tiempo atrás y por esa razón no sólo lo compartimos, sino que la hacemos nuestra, por unanimidad de la voluntad de toda la familia radical, como así también con los fundamentos que se han tenido presente para la adopción de este acto de estricta justicia”.

“Todo radical, perteneciente a cualquier generación, sabe sobradamente de las cualidades políticas y morales del fallecido dirigente radical que inspiró el accionar de muchísimos militantes de nuestro centenario partido y lo seguirá haciendo”, concluyeron.

El documento lleva la firma de José María Parajón; Luis Naidenoff; Ricardo Buryaile; Mario Arce; de los diputados provinciales Ricardo Carbajal; Juan Carlos Amarilla; Osvaldo Zárate; Noelia Luna; Adrián Malgarini; Andrea Tassel y Stella Mirna Molinas.

También firman la misiva los exlegisladores provinciales Bibiana Babbini; Carlos Oscar Silva; Armando Andrés Peyró; María Inés Glogger;; Hernández Gabriel; Carlos Alberto Maglietti; Pedro Damián Riquelme; Giménez, Ricardo Omar; Barberis Alfredo Carlos; María Cristina Erico; Abraham Skierkier; Antonella Maglietti; David Rodrigo Skierkier; Eduardo Enrique Vidal; María Maglietti; Beatriz Ramírez de Caja; Carlos Julián González; Carlos Blas Hoyos; Olga Sbardella y Carmen Ramírez.

Concluye el documento con la firma de Celeste Ruiz Díaz (concejal de Formosa capital); Virgilio Insfrán (ex intendente El Espinillo); Julio Alberto “Cacho” Silva (ex Intendente de Gran Guardia); Alejandra Olmedo, Irina Zárate, Leandro Sosa Aguayo (JR Capital); Agustín Cantero (JR Clorinda); Rudy Nelson Benítez; Juan Eduardo Davis; Héctor Fernando Sosa; Nilda Lucila Aguayo; Carlos Omar Cabrera; Walter Rojas; Ana Sekielik; Rocío Méndez; Laura Yanet Celes; Yonatan Giménez (J.R. Villafañe); Elvira López; Carlos Pereira (Pastoril); Cynthia Ferreyra (Clorinda); Prof. Víctor Insfrán (El Espinillo); Omar Albornoz; Patricia Albornoz; Ada Sinsig; Eugenio Mendoza; Alejandro Acuña (Clorinda); Walter Esteban; Jojot Jorge (El Espinillo); Omar Guardiola (Pirané); Mariela Tamara Caballero; Laura Miers; Emilce Sosa.

