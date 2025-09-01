Por 50 balas: investigan por contrabando a un exdiputado neuquino en Chile

Un operativo de rutina en el Complejo Fronterizo Pino Hachado terminó con la incautación de municiones que eran transportadas por el ex diputado neuquino Edgardo Daniel Della Gáspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al ex gobernador Omar Gutiérrez. Es investigado por los Carabineros por el delito de contrabando.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 9, cuando personal de Aduanas de Chile inspeccionó un vehículo Toyota Hilux color plomo proveniente de Neuquén y conducido por el ex legislador Della Gáspera de 51 años y que actualmente no ocupa un cargo político, pero, según su perfil de LinkedIn, es presidente de la Sociedad Rural del noroeste neuquino.

Según consta en el acta oficial, a la que tuvo acceso Infobae, al ser consultado por los Carabineros del Control del Paso Fronterizo Pino Hachado antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje.

Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con cincuenta cartuchos sin percutar marca Orbea y calibre .22 largo rifle.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

De esta manera, un control fronterizo rutinario derivó en la apertura de un proceso judicial contra el ex diputado neuquino por el ingreso no declarado de balas al territorio chileno.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.

El ex diputado y el cóndor

En 2017, Della Gáspera se viralizó con un video de un cóndor acercándosele y mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Las imágenes generaron gran repercusión al mostrar a “Condorito”, como se lo bautizó, interactuando en una estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando aún era pichón. El ave había caído de su nido, se encontraba herida y fue atendida por Della Gaspera, quien se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto de búsqueda de comida.

“Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado”.