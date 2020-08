Por agresiones a choferes, UCRA pedirá que algunos móviles de Crucero del Sur hagan recorridos únicos, sin paradas intermedias

Compartir

Linkedin Print

La UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina) seccional Formosa presentará ante la Municipalidad capitalina una propuesta para que los primeros días del mes, donde hay mayor afluencia de pasajeros, algunas unidades del servicio urbano de Crucero del Sur realicen rondines (recorridos únicos de un lugar a otro, sin paradas intermedias, por ejemplo entre el centro y Circuito Cinco), con el fin de agilizar la frecuencia y evitar malos tratos hacia los choferes por parte de los usuarios.

Cabe señalar que días atrás, un trabajador del volante fue agraviado por pasajeros, luego de que les impidiera subir al móvil que ya estaba lleno. Este tipo de ataques se volvió reiterado ante la mayor circulación de personas y la tardanza de los coches, ya que no están circulando todas las unidades en la calle.

En ese marco Javier Oviedo, secretario general de la UCRA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la presentación que buscan realizar los próximos días para mejorar la frecuencia y que las situaciones de agravio no sigan en aumento.

“Cuando comenzó la cuarentena por la pandemia hubo una reducción en el servicio de transporte público respetando el protocolo y la cantidad mínima de unidades establecidas en la calle, obedeciendo al protocolo y a la ley nacional que se está dando por la pandemia, lo que hace que disminuya la frecuencia, que el usuario espere más, debemos recordar que está reducido un 30% el transporte, a veces los primeros días del mes esto hace que la gente tenga poca paciencia con respecto a la espera y lo primero que hace es agarrarse con el chofer sin entender que es un protocolo lo que se está manejando con respecto al servicio mínimo”, explicó Oviedo.

Asimismo contó que están organizando presentar un pedido para modificar el servicio y que realicen rondines. “Estábamos pensando hacer esto siempre y cuando respetando el protocolo y buscando la vuelta para darle una solución a esta problemática, plantear que se establezca un servicio de rondín y que la frecuencia sea lo menor posible respetando la cantidad que marca el protocolo establecido a nivel nacional y provincial”.

Dijo que la medida consistiría en agilizar la circulación de los móviles en los puntos más transitados. “Sabemos que los puntos estratégicos en el casco céntrico son los bancos, el Mercadito y algunas entidades públicas donde la gente hace sus trámites, queremos plantear que la circulación por ejemplo sea Circuito Cinco-zona céntrica y zona céntrica-Circuito Cinco y viceversa a los diferentes barrios”, explicó.

Oviedo aseguró que esta situación de impaciencia entre usuarios se da a comienzo de cada mes donde inicia el cronograma de pago y hay mayor circulación de personas. “Los pasajeros pierden la paciencia y se agarran con los conductores sin entender el protocolo que se establece por el transporte público a nivel provincial y nacional por eso queremos buscar una solución a esto”, señaló.

“Sabemos que el protocolo establece que los pasajeros tienen que ir sentados, hay veces que en partes de recorridos de algunos circuitos ya se completa la unidad y no se puede levantar los pasajeros que quedan pendientes, eso también hace que se alargue la espera y pierda la paciencia el usuario”, relató.

“Los próximos días vamos a presentar esto a la Municipalidad que siempre tiene buena predisposición para escuchar y solucionar esta problemática que nos aqueja”, finalizó Oviedo.