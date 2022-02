«Por ahora, no hay probabilidad de que el río Bermejo afecte el lado formoseño»

Compartir

El intendente de Subteniente Perín, Diego Romero se refirió a las consecuencias del cauce de dicho espejo de agua, considerado con uno de los más «bravos»; y que continúa siendo una preocupación en Puerto Lavalle, Chaco.

Sin embargo, personal de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Municipalidad de Villa Rio Bermejito (Chaco) y de Subteniente Perín (Formosa) están trabajando arduamente para contener y evitar que afecte a las comunidades chaqueñas.

En ese contexto, el viernes, se restringió el paso de transportes de carga pesada por la Ruta Nacional Nº 95, entre la localidad de Subteniente Perín y Puerto Lavalle (Chaco) a través del Puente Lavalle, así lo informó Diego Romero, jefe comunal de Subteniente Perín.

La medida fue tomada por el Ministerio de obras Publicas de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

En tanto, los vehículos livianos podrán transitar solo por una calzada, detallando que “por un lado, debido a las amenazas de posibles derrumbes” y además, porque “están trabajando diferentes operarios para soportar la embestida del río”.

Detalló que el trabajo consiste en tirar escombros en gran cantidad en la cabecera del puente, que permitirá crear un soporte, contras las afectaciones provocadas por el propio cauce y los golpes que da la corriente. En ese orden, destacó el apoyo de operarios de Vialidad Nacional Delegación Formosa.

Asimismo, el intendente aseguró que “esto está dando resultado, porque si bien el escombro va abajo, se va acumulando y da pie a que se pueda contener con bolsas de arena, mas escombro y piedras”.

“Todavía no ha cortado la ruta del lado chaqueño”, afirmó Romero, indicando que precisamente “se está trabajando para impedir que eso suceda”.

Respecto al primer lugar donde comenzaba a golpear y generaba la posibilidad del corte, aseveró que “gracias a Dios no continuó el derrumbe y se estancó ahí”.

Al finalizar, el mandatario municipal aseguró que “hasta ahora no hay probabilidad que el rio afecte a comunidades del lado formoseño”.

