Por amenaza narco, elevan el nivel de seguridad en Rosario: controles, requisas e identificación

Tras la amenaza narco contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Maxi Pullaro, este lunes se elevó el nivel de alerta en la ciudad de Rosario y alrededores.

«Se van a incrementar los controles, requisas e identificaciones en vía pública, haciendo hincapié en algunas zonas cercanas a los actores de Justicia Penal, como Poder Judicial y fiscalías. Más allá de algunos puntos en los que se pueda hacer énfasis, va a haber una elevación general del nivel de alerta en todo el despliegue operativo, particularmente en Rosario y sus alrededores», anunció el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni en conferencia de prensa.

Al ser consultado, el funcionario provincial no descartó que las medidas incluyan próximas requisas dentro de los penales donde se encuentra buena parte de los líderes de las bandas narco que vienen azotando a la ciudad en los últimos años.

En ese sentido, el ministro se mostró contundente. «Si se pretende condicionar con amenazas de violencia, el rumbo de las políticas públicas, les quiero decir que el rumbo trazado será inalterable porque ese es el compromiso que se asumió en diciembre del año pasado», sentenció.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.

“Puede continuar un descontento con esta línea de acción trazada desde el 10 de diciembre que es la restitución de los pabellones de alto perfil, la suspensión de las visitas o restricción muy severa, la pérdida de privilegios de ciertos sectores que estaban privados de libertad. Lo mismo se ha hecho en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por vía de una reglamentación de reclusos de alto riesgo, con lo cual evidentemente algún malestar no se descarta”, amplió. Y admitió: «No tenemos idea de dónde pudo salir este video. A partir de ahora será la investigación judicial la que establezca la veracidad y seriedad de esas supuestas amenazas. Y llegue a identificar a los autores y el lugar de donde se desarrolló el video. Se mencionan la provincia de Buenos Aires y Rosario y no vamos a escatimar el orden de prevención», aseguró.

Las medidas fueron anunciadas luego de que anoche se difundiera un video de narcos no identificados que relatan amenazas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Fue detectado este domingo en un trabajo de inteligencia criminal en la provincia y generó alarmas y fue tomado en el ámbito nacional como un acto narcoterrorista.

«Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá», se escucha decir a los protagonistas del lúgubre grabación de un minuto y un segundo, en la que se ve a un grupo de encapuchados empuñar armas de guerra.

Son cuatro hombres con sus caras cubiertas y que manipulan una cantidad de armamento que es investigado tanto por los ministerios de Seguridad como por los servicios de inteligencia abocados al accionar criminal en Santa Fe y en la Nación.

Cococcioni (en el centro) en la conferencia de prensa brindada este lunes con el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y el secretario Santantino.Cococcioni (en el centro) en la conferencia de prensa brindada este lunes con el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y el secretario Santantino.

«Este video va para vos Pullaro y Bullrich», se escucha decir al delincuente que toma la voz cantante de la amenaza.

«Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”, intimidan luego. Si bien consignan la supuesta presencia en la Ciudad, los investigadores creen que el video habría sido grabado en Rosario. Y analizan el armamento expuesto.

En cuanto a la veracidad de la amenaza expresada en el video, Cococcioni expresó: «Hay algunos cuestionamientos o suspicacias que se dan en el video difundido. La realidad es que hay algunos aspectos que podrían parecernos burdos, eso no significa que debamos quitarle seriedad a la amenaza en sí. Incluso una amenaza burda no necesariamente es burda en sus faltas de consecuencias. Así que se toma todo con la mayor seriedad hasta que se demuestre lo contrario», expresó.

El funcionario de la provincia dijo estar «en contacto permanente» con la ministra de Seguridad nacional y sus colaboradores, y que está agendado un encuentro para este martes para compartir datos de la investigación.

«Hasta nuevo aviso vamos a estar elevando los niveles de alerta, protegiendo algunos blancos priorizados, pero sin descuidar ningún aspecto de lo que es el despliegue policial preventivo en procura de proteger a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe”, remarcó el ministro.

Gisela Scaglia remarcó el plan de Seguridad que lleva adelante la provincia de Santa Fe y le pidió a la Nación que siga esa misma línea para todo el territorio argentino, luego de las amenazas narco hacia la ministra Bullrich y el gobernador Pullaro.

«Las amenazas las tomamos como son, nosotros lo que transmitimos es que no vamos a dar un paso atrás con las decisiones que tomamos. Es fundamental que la Nación piense lo mismo. Acá no hay que ir para atrás, se tomó una decisión, hay un plan de Seguridad y hay resultados», expresó Scaglia por TN.

En cuanto al video intimidatorio que se viralizó el domingo por la noche, la vicegobernadora dijo: «No hay nadie que esté exento, el narcotráfico y el narcoterrorismo es un tema de la República. Hay que endurecer penas a nivel nacional y ver el ejemplo santafesino».