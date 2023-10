Por apertura de comedores populares: el PO marchó a Casa de Gobierno y a la Intendencia

Ayer en horas de la mañana el Partido Obrero marchó hacia Casa de Gobierno y a la Intendencia de la ciudad para pedir alimentos y así crear comedores populares. El referente del movimiento, Fabián Servín en contacto con el Grupo de Medios TVO, señaló «lo que le pedimos a Insfrán es más asistencia a los merenderos, pero también crear comedores populares”.

Servín comenzó diciendo: «desde el mes de septiembre del 2020 que le venimos reclamando al gobierno provincial asistencia para merenderos y comedores sobre todo en estos últimos tiempos donde hemos intensificado los reclamos en vista del grave proceso inflacionario que estamos sufriendo todos, el que, a pesar de este cuadro, de la crisis y demás temas, el gobierno provincial sigue sin darnos esta respuesta».

«Hemos regresado una vez más, lo hemos hecho hace dos semanas. Marchamos hacia Casa de Gobierno y también y después nos vamos a dirigir a la Intendencia porque entendemos que el gobierno de la ciudad tendría que estar atento a esta situación».

«Lo que le pedimos a Insfrán es más asistencia a los comedores y merenderos. Nosotros sostenemos merenderos a través de lo que recibimos del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además en varias oportunidades hemos tenido que con los aportes de los compañeros comprar varias mercaderías que no llegan», se explayó.

«Este problema se ha agravado con la cuestión económica, sentimos que hay necesidad de que los comedores populares sean abiertos, entendemos que esto no resuelve el problema de la gente, pero sería un aliciente poder contar con algún tipo de asistencia y de esa forma poder paliar la situación económica», manifestó.

«Le pedimos a Insfrán verduras, carne. Además, pedimos la apertura del Programa Nutrir que hace tiempo esta cerrado, a muchas familias no le llega. No entendemos porque el gobierno no atienda esta situación».

Análisis electoral

Consultado sobre los resultados electorales, indicó «lo que sucedió el domingo 22 es resultado de la crisis que vivimos, estamos en una profunda crisis económica en primer lugar lo que genera una crisis política en relación a la representatividad, es obvio que no habrá una sola explicación porque si por la situación económica Massa perdió las PASO, como se explica que ahora ganó».

«Podemos decir que, si en las PASO la bronca hizo que la gente fuera para el sector del Milei, el miedo que le generaba a la gente las propuestas de este, hizo que el voto vire para otro lado y tenemos los resultados que están a la vista, en ese sentido nuestra posición es independiente, es obvio que no nos sentimos representados por ninguno de los dos candidatos», dijo.

Por último contó que el 4 de noviembre irán a un plenario nacional donde habrá representación de todas las provincias a discutir nuestra posición frente a esta situación.