Por aumento de casos de coronavirus, las provincias y municipios renuevan restricciones y controles

Compartir

Linkedin Print

Autoridades provinciales y municipales refuerzan medidas de control y restricciones en sus jurisdicciones para frenar el aumento de los contagios, en alerta por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

En esta línea, varias provincias renovaron los límites horarios en la actividad comercial y gastronómica ante el aumento de casos de Covid19, tras la culminación de la temporada de verano, a la vez que intensifican los controles de tránsito para evitar la aglomeración de personas y aplican multas a quienes se reúnan en eventos sociales no autorizados.

En tanto, fuentes de otras gobernaciones dijeron a Télam que aguardarán conocer los términos del nuevo decreto nacional que extenderá las medidas de cuidados ante la pandemia para definir, acorde a ese texto, la adecuación de las resoluciones locales.

En Mendoza las limitaciones a la circulación de personas comenzaron a regir ayer entre las 0.30 y las 5.30 con multas de entre 10 mil y 50 mil pesos para los infractores, aunque no habrá cambios en cuanto a la presencialidad en las escuelas ni a las jornadas laborales y los diferentes trabajos.

El ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibañez, explicó que “son medidas que en ningún caso afectan el empleo y la actividad comercial de la provincia” y aseguró que habrá mayor control policial y municipal durante el horario de restricción tras lo cual pidió a la sociedad un mayor compromiso social y conciencia ciudadana para morigerar la segunda ola de contagios.

En ese marco, se reducirá la capacidad habilitada para eventos sociales y culturales con un máximo de 250 personas autorizadas, así como los encuentros deportivos, pero sin público, en estadios cerrados.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión virtual con varios jefes comunales para analizar las nuevas restricciones que se impondrán en la provincia a tono con el decreto nacional.

A su vez, el intendente de La Plata, Julio Garro, dispuso hoy el cierre de la actividad nocturna a la medianoche y prohibir las manifestaciones artísticas en bares y cervecerías, ante el crecimiento de los contagios de coronavirus en la ciudad en busca de lograr un “equilibrio entre cuidar la salud y la economía”.

La Plata vigiló fuertemente esta madrugada el cierre de la actividad nocturna, luego de que la ciudad registrara un pico de contagios de coronavirus, con un promedio de 800 nuevos casos diarios, que dejó a la vista además largas filas de platenses en las puertas de los hospitales del distrito con la intención de hisoparse.

Asimismo, el intendente de la ciudad de Olavarría Ezequiel Galli dispuso reforzar hoy medidas preventivas para evitar un colapso sanitario ante un rebrote de casos de coronavirus, con registros que casi duplicaron el promedio de las últimas semanas.

Entre las nuevas restricciones, se limitarán las reuniones sociales hasta 10 personas al aire libre y se suspenderán visitas a geriátricos, mientras que las actividades nocturnas serán permitidas hasta las 2.

“Con esto vamos a empezar a controlar la situación, si esto sigue escalando vamos a tomar decisiones mas importante”, dijo Galli y aseguró que “lo primordial es cuidar el sistema sanitario y que no haya colapso del sistema sanitario”.

Galli afirmó que “no estamos en la peor de las situaciones, pero tenemos que empezar a pensar en reforzar los cuidados, por eso vamos a duplicar el esfuerzo para garantizar que se cumplan los protocolos, y pedimos nuevamente a la población que no abandone los cuidados: lavado de manos, uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social; creemos que es momento de volver a reforzar este pedido ya que hubo una cierta relajación”.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, consideró “razonable” regular la nocturnidad por un “breve lapso” ante la segunda ola de coronavirus y advirtió que en su distrito la curva de contagios “se duplicó” y la de letalidad “acompaña porcentualmente” ese registro.

Su colega de Morón, Lucas Ghi, aseguró hoy que en su distrito el sistema de salud está “totalmente ocupado” ante el crecimiento de casos de coronavirus y alertó sobre la necesidad de “disminuir la circulación del virus a como de lugar”, para evitar “una situación de extrema gravedad”.

Ghi afirmó que “de profundizarse esta tendencia de aceleración de los contagios”, se estaría “próximo a una situación de extrema gravedad” por lo que resaltó que “si no hay restricciones, la circulación viral se va a sostener y no va a tener otro derrotero que no sea ir creciendo cotidianamente”.

En Tucumán, las comunas del sur de la provincia prohibieron eventos sociales y deportivos, y se reforzaron medidas de control con la aplicación de multas para locales gastronómicos y comerciales, con el fin de evitar la propagación de coronavirus.

Santiago del Estero mantiene la restricción de circulación de 2 a 7, franja en la cual solo están habilitados a circular los trabajadores esenciales, como así también tampoco están permitidas las reuniones sociales.

“Continúa creciendo el número de casos positivos, por lo que se exhorta a la ciudadanía al cumplimiento de todas las medidas preventivas, evitando sobre todo, las actividades que favorezcan la transmisión viral por contacto estrecho prolongado como son las reuniones sociales”, indicaron el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y la ministra de Salud provincial, Natividad Nassif, en un comunicado de prensa.

En Córdoba, autoridades provinciales y de las 417 comunas se reunirán mañana, en el marco de la Mesa Provincia-Municipios de Seguimiento Sanitario para analizar eventuales medidas sanitarias ante el crecimiento de casos positivos de coronavirus en algunas localidades y ante el pedido de algunos intendentes y jefes comunales que solicitan “restricciones nocturnas” para evitar los eventos clandestinos.

Por otra parte, el gobierno de Corrientes habilitó ayer el tránsito en el puente interprovincial Manuel Belgrano, que comunica con Chaco, tras más de un año de restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus para agilizar el tránsito” porque, según las autoridades, “ambas ciudades (capitales) tenemos similares situaciones en lo sanitario”.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ordenó hoy que la localidad de La Cruz retroceda a fase 3 de aislamiento social obligatorio por un brote de 60 casos de coronavirus, tras lo cual el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que esa decisión contradice el comunicado que ayer difundió Juntos por el Cambio en rechazo a implementar nuevas restricciones ante el avance de los contagios. .

En Catamarca, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales durante esta semana en cuatro jurisdicciones de la provincia debido al aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas.

En Santa Cruz, en tanto, rige desde el 29 de marzo el decreto 321/21 que dispuso medidas de control para el ingreso a la provincia, con certificado de test de hisopado negativo de coronavirus realizado 48 horas antes para los que llegan en avión y 72 horas por tierra.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mantuvo hoy una reunión con “todos los intendentes vecinalistas de la provincia, para analizar lo que está ocurriendo y establecer criterios comunes de acción pensando en lo que va a venir”.

Entre Ríos presenta un promedio de 140 casos por día, detectó las variantes de Manaos y británica y posee cinco departamentos con “alto riesgo de transmisión” (Colón, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay), y tres “con riesgo intermedio” (Paraná, Villaguay y Concordia).

Ante ello, Bordet pidió mantener “un ordenamiento entre Nación, provincia y municipios” para que las medidas que se tomen “sean eficaces”.

Compartir

Linkedin Print