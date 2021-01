Por aumento de insumos, en panaderías de barrios el kilo del pan costará $100

Compartir

La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) advirtió el lunes que el sector atraviesa una “situación grave” por el incremento de costos de producción, por lo que los precios de sus productos subirán entre 5% y 15% esta semana.

A través de un comunicado, la entidad señaló que hay “un aumento indiscriminado en los precios de los insumos que obligan a las panaderías a incrementar los precios de sus productos para poder seguir comercializando”.

La Federación advirtió que, en estos últimos días “aumentaron sistemáticamente distintos insumos que hacen a la materia prima para la elaboración de productos que fabrican y venden las panaderías en todo el país”.

Según la Faipa, subieron fuerte los precios de las harinas, margarinas y grasas y “parece que no hay techo para los valores de esos insumos”.

“Solicitamos a las autoridades de aplicación a los fines de que se controlen y regulen a quienes están formando precios y perjudicando al sector que representamos y por ende también al consumidor”, dijo la Faipa en su comunicado.

Además advirtió que “los aumentos no tienen razón de ser” por lo que de seguir con esta escalada, “irremediablemente deberemos trasladarlos a los precios del pan y derivados, que no es nuestra intención ya que ello impactará sobre nuestras recortadas ventas por estos últimos tiempos”.

Formosa

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Arsenio López -presidente de la Cámara de Panaderos de Formosa- contó que los “en el día de ayer -por el lunes- la bolsa de harina de 25 kilos 000 que es la que se utiliza para la elaboración del pan tuvo un incremento, de $835 pasó a costar $900, es un incremento bastante importante y eso hace que se tenga que trasladar al producto final”.

Seguidamente el mismo comentó en esta época del año suele caer la venta del producto ya que “debido a las altas temperaturas se consume menos pan, entonces se hace cada vez más complicado para poder llegar a reunir lo que uno permanentemente está comprando la materia prima a diario”.

“Tenemos confianza en este gobierno y creemos que se va a solucionar todo. Tuve contacto con la Faipa, ellos están tratando de llegar a la Secretaría de Comercio para ver si interviene Nación para frenar la suba en la harina”, confió López.

Por otro lado, añadió que “el aumento del precio de combustible nos afecta directamente. En nuestro caso y de muchos colegas somos los que repartimos a domicilio y eso hace que todos los días tengamos que cargar nafta. También los que tienen hornos deben comprar gasoil diariamente”.

Al ser consultado por quienes son los impulsores de las subas, respondió que “son los grandes molinos los que aumentan el trigo, después cuando lo procesan ponen el precio que estiman”.

Finalmente, clarificó que no se trasladan los aumentos al precio del producto final para que la venta no caiga, y que “acá a más de 100 pesos no se puede vender, por la zona y por el poder adquisitivo de la gente. Se va a mantener en $100 entonces”.

Precios

Según Indec el precio del kilo de pan francés tipo flauta aumentó un 29,75% en los últimos doce meses.

Los datos oficiales indican que existe una fuerte disparidad de precios en las distintas regiones del país: en el Noreste el kilo de pan francés fue de 97,90 pesos promedio en diciembre de 2020; en Cuyo se ubicó en 96,58 pesos; en el Noroeste, 104,96 pesos; en la región Pampeana, 112,74 pesos; y en la Patagonia, 140,08 pesos.

