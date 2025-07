Por baja de retenciones, el campo estimó una cifra multimillonaria de ingresos extra

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que entre la baja de las alícuotas de las retenciones y la eliminación de la brecha cambiaria, la producción agroindustrial podría crecer un 8% para 2035, lo que implicaría una inyección acumulada de u$s 28.000 millones adicionales.

Para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña 2028/29 reportará un aumento de 7,6 millones de toneladas, lo que implicará un aumento de las exportaciones de u$s 2695 millones.

En lo inmediato, para la próxima campaña (2025/26), esperan que la soja pase de una caída de 2,3 millones a un aumento de 0,5 millones, lo que implicaría una variación positiva de 2,7 millones de toneladas.

El anuncio de la entidad rosarina se da luego de que el presidente Javier Milei asegurara una baja en promedio de las retenciones del 20%.

Baja de retenciones: el costo que busca neutralizar el Gobierno, dólares pendientes y el voto «zona núcleo»

La baja anunciada por Milei, de carácter permanente, en la Exposición Rural, se distribuyó en recortes para el maíz y el sorgo del 12% al 9,5%, alícuota similar a la que queda para el trigo y la cebada. Para el girasol, se establecen derechos del 5,5% para el grano y 4% para sus derivados., mientras que para la soja las alícuotas se fijan en 26% para el poroto y 24,5% para subproductos, en lugar del 33% y 31% previos.

Según analizaron desde Rosario, la baja de las alícuotas junto a la unificación cambiaria que se produjo en abril, tras el anuncio del acuerdo con el FMI, y que redujo a cero la brecha cambiaria entre el oficial y el financiero mejoran el entorno macroeconómico y tributario, así como la proporción del valor de exportación que llegará al productor.

Esto último es lo que cobra mayor relevancia, ya que uno de los reclamos del sector pasaba por la pérdida de rentabilidad que sufrían con el tipo de cambio más las alícuotas de las retenciones.

Esta recomposición del margen de ganancia se espera aún a pesar de los costos de los insumos, que actualmente se encuentran valuados al tipo de cambio oficial, y hace tiempo ya no cuentan con un tipo de cambio diferencial que se aplicaba para las importaciones.

En materia de rentabilidad, desde la Bolsa de Cereales estimaron que para la soja, la probabilidad promedio de recuperar costos aumenta del 60,8% al 72,6% tras la baja de retenciones. Con su eliminación, ascendería al 86,6%.

En el caso del maíz, la probabilidad pasa del 53,5% al 58,9%. De llevarlas a cero, pasaría al 71,3%.

«Las condiciones más favorables impactan en la toma de decisiones productivas, incentivando una mayor superficie sembrada y una adopción más intensiva de tecnología. El informe señala que, a valores proyectados, la producción alcanzaría un valor total de u$s 50.100 millones hacia 2035», analizaron desde la entidad.

Es por esto que esperan que el campo producirá una inyección adicional de u$s 28.800 millones entre las campañas 2025/26 y la de 2034/35.

También se proyecta un aumento en el volumen exportado. De los 105,6 millones de toneladas previstas en el escenario base para 2034/35, se pasaría a 115,7 millones bajo el nuevo marco normativo, es decir, un 10% más.

Respecto de la baja temporal de retenciones que estuvo vigente hasta fin de junio de este año, desde la Cámara de la Industria del Aceite y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) revelaron que el aumento de las exportaciones fue del 40% interanual durante el primer semestre del año.

Tras el fin de la primera etapa, las ventas de soja se mantuvieron en mínimos, mientras que el precio se mantuvo al alza y en pizarra superó los $360.000, en línea con una recuperación del precio internacional.

Sin embargo, el sector todavía espera la oficialización de la medida en el Boletín Oficial, ya que el cambio debe concretarse por decreto.

Sobre el impacto fiscal de la medida, la Bolsa de Cereales agregó que en el corto plazo implicará un costo de u$s 353 millones (0,05% del PBI), pero habrá una recuperación a través de otros impuestos que implicará un impacto neto positivo de u$s 609 millones (0,08% del PBI) a mediano plazo (2028/29), impulsado por la mejora en la producción.