Por bajante histórica de los ríos,el INA pide cuidar el agua potable

El presidente del Instituto Nacional del Agua -INA-, Juan Carlos Bertoni habló sobre la bajante de los ríos Paraguay y Paraná donde aseguró que “estamos atravesando una bajante histórica” y hay una alta probabilidad de que persista durante el resto del invierno y con posibilidades de alcanzar valores mínimos durante la primavera; ante ello insistió en la necesidad de cuidar el agua potable.

“Estamos atravesando una bajante histórica, extraordinaria, tanto del río Paraná como del río Paraguay, ambas cuencas superiores se encuentran con una sequía donde en Brasil se habla de la sequía del siglo, porque desde hace 91 años los registros históricos no presentaban lluvias tan débiles”, contó.

Asimismo explicó la situación del comportamiento de los río: “esto es un proceso que no es de ahora, comenzó en parte en el 2019, se marcó más en el 2020 donde hubo una bajante importante y la más generalizada que impacta en el río Paraguay y sobre el río Paraná a partir de la confluencia con Corrientes aguas abajo”.

Seguidamente dijo que la tendencia “lamentablemente no visualizamos futuros cambios, porque la tendencia climática nos indica en principio la no ocurrencia de lluvias copiosas. Cuando llegue la primavera y el verano esperamos lluvias en la zona del pantanal y a lo largo de todo el río Paraguay, pero todo indicaría en principio que no se producirían lluvias que sean capaces de cambiar la situación del río Paraguay”.

“Esto daría cuenta de que tiene un gran regulador superior que es el pantanal y que está en muy bajo nivel de acumulación”, señaló.

El presidente del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó que “los distintos servicios meteorológicos tanto el nacional que es con quien estamos trabajando permanentemente, como también el instituto de Paraguay y Brasil, todos indican una situación de sequias generalizadas en las cuencas y esto afecta a distintas partes del país, se habla de una mega sequia del Cono Sur”

“Entonces la tendencia es a la baja del rio Paraguay, que esta descendiendo de manera bastante mercante, por lo que el registro de la Prefectura Naval Argentina, descendió de registro normal que ellos tenían, pero nosotros estamos trabajando con la Unidad Coordinadora del Agua de la provincia e Formosa donde tenemos registros todos los días”, indicó.

En este sentido, comunicó a población que “en el sitio web, del Instituto Nacional del Agua (INA) hay un conjunto de informaciones sobre la bajante del rio Paraguay y Paraná, y se van a incrementar informaciones referidas al rio Paraguay, que fue un pedido de la provincia de Formosa”.

A partir de esta situación, Juan Carlos Bertoni pidió promover y tomar conciencia sobre el uso responsable del agua, “los principales impactos son el abastecimiento de agua potable, la navegación, y si bien no es el caso del río Paraguay, pero en algunos otros sectores también afecta el uso de la energía y ese punto de vista impacta en el sistema interconectado nacional. Por lo tanto, de la misma forma que está realizando Brasil, pidiendo a la población un uso muy criterioso tanto del agua como de la energía, es decir, destinar el agua para los usos que realmente son esenciales y hacer incluso un cuidado muy estrecho del agua que se consume, porque la población que está muy próxima a los ríos no está acostumbrado, dado a la abundancia que hay, cosa que no ocurre en otra parte de la Argentina. Se necesita tomar un poco más de conciencia”.

Además el Ingeniero, habló sobre la gestión que se lleva a cabo con la provincia para enviar fondos por la eventual emergencia hídrica, “de todos maneras desde Obras Publicas que depende el INA, se realizó un plan de emergencia para auxiliar a los operadores de agua potable a lo largo de las 7 provincia y en el caso de Formosa ya se ha tomado contacto y se prevé una financiación para apoyar en la compra de bombas, fuentes flotantes, y todo lo que sea necesario para asegurar la provisión del agua”, contó.

Al consultarle si esto sucede por el impacto climático, respondió que “cuando ocurre estos hechos extraordinarios no hay una única causa, hay un conjunto de causas concurrentes, la primera que tenemos que destacar y es la más importante es la propia variabilidad natural del clima, hay periodos, ciclos que son durante varios años más húmedos y ciclos que son más secos, como fue en la década del 70′, comenzó un ciclo más húmedos y nos fuimos acostumbrando. Esto indicaría que tal vez podríamos estar entrando en periodos más secos, por otro lado es el gran tamaño de la cuenca del río Paraguay, por lo que cuando se produce una bajante tan extraordinaria, es decir, se va reduciendo el tenor de humedad de la cuenca alta del río Paraná, le lleva tiempo recuperarse, por lo que si ocurre algunas lluvias en el pantanal no vamos a tener un reflejo inmediato en Formosa”.

“Realmente se necesita una buena cantidad de lluvia para saturar los suelos y realmente la cuenca empiece a aportar una mayor cantidad de agua, por eso es lógico que cuando ocurran estas cuestiones se refleje recién el año próximo, por lo que todo indica que si prevalecer estas condiciones climáticas y el estado de humedad tan bajo de la cuenca, vamos a comenzar el 2022 con niveles muy inferiores a los normales”, aseveró.

Por último informó que “la altura en el Puerto de Formosa es de 0,69 metros pero el promedio de los últimos 25 años ha sido de 4,52 metros, esto quiere decir que hoy en día estamos por debajo de los 3,83 metros en la situación media de los últimos 25 años”.

