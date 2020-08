Por déficit hídrico, “vamos a tener una pérdida económica importante”, aseveró Consolani

Compartir

Linkedin Print

Roberto Consolani, vocal de la Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al grave escenario por el que atraviesa el sector ante una emergencia por falta de agua.

“Es un contrasentido lo que sucede, el 30 de junio finalizaba la emergencia del año anterior por exceso de agua y estamos en la puerta de otra por déficit de agua, es una situación donde se reunieron varios factores, prácticamente desde fin de año de 2019 hasta la fecha ha llovido muy poco en la provincia, incluso hay lugares donde no ha llovido nada, algunos han tenido la suerte de tener precipitaciones por marzo o abril, pero hay lugares donde desde enero no ha habido lluvia, esto se generó en toda la provincia, en todo el norte, ya es el país con un problema de déficit hídrico, esto se acentuó en la época invernal donde para colmo hay algunas heladas que han caído con mucha intensidad y han dejado el poco pasto de reserva que teníamos seco, si le sumamos a esto los incendios que se están dando en la provincia, es un combo muy nefasto para el sector agropecuario por los daños que se generan indudablemente en la producción y al capital del productor agropecuario porque detrás de los incendios hay miles de kilómetros tirados por el suelo, cuesta mucho reparar, no se consiguen alambres, hay animales que empiezan a tener déficit nutricional y esto genera una situación muy compleja desde el punto de vista económico y con un daño a futuro con mucha probabilidad de que tengamos una merma de terneros nacidos”, comenzó explicando.

Asimismo aseguró que el problema para los animales es la falta de agua como también de alimento. “Las dos cosas son importantes, nuestro recurso natural son las represas, los riachos, los esteros, hay lagunas y esteros que estaban con mucha agua y hoy no tienen nada, son campos secos, vacíos, con un montón de malezas que están saliendo, los campos están poblados de este tipo de recurso vegetal que no es bueno, el agua es fundamental, incluso aquellos que tienen perforaciones están teniendo problemas con la calidad del agua y en algunos casos incluso ha bajado mucho la napa y eso se seca, más el tema nutricional que nos obliga a suplementar en un momento difícil donde muchas cosas debemos traer de otras provincias con el problema del flete, de la pandemia que no todos los transportistas pueden entrar, nuestros recursos locales se están agotando, hemos podido contar con semillas de algodón que han paliado un poco la situación de emergencia desde el punto de vista de alimentar nuestro rodeo, esto es desalentador teniendo en cuenta que a futuro los pronósticos de agua están muy lejos de estos meses. Tenemos un largo camino para recorrer por déficit de agua por eso estamos muy preocupados, vamos a tener una pérdida económica importante”, aseveró.

Consolani explicó además que los alimentos para los animales “se ingresan a la provincia, pero con protocolo que hace que sea mucho más costoso, uno debe pagar flete y dada la situación de emergencia donde todos necesitamos granos o semillas, siempre el costo aumenta, eso es lo que estamos pasando, en los campos no ha quedado nada, quedó pasto seco y lo poco que quedó se quemó, estamos dependiendo de una suplementación que tiene que ser a base de granos, de alimentos balanceados, rollos y eso tiene un costo importante. Aquellos campos donde se ha quemado alambrado hoy conseguir un rollo de alambre es una odisea porque estamos muchos productores con el problema del alambre, la empresa que provee también tiene inconvenientes, los proveedores habituales no tienen y cómo uno hace para recuperarse, incluso hay productores con pérdida de animales porque sus alambrados no están en condiciones, en el peor de los casos hay productores que han tenido la muerte de animales porque se han quemado y algunos están teniendo problemas porque se mueren animales por desnutrición, es un tema muy complejo y el productor agropecuario va a tener que sobrellevar de alguna u otra forma, vamos a tener pérdidas pero es un ciclo meteorológico nefasto que se está dando”.

En cuanto a si los productores son responsables de la quema incesante de campos, una práctica muy común s para renovar el suelo, Consolani aseguró que “nosotros hacemos la quema en determinadas épocas del año y con determinada humedad de suelo, normalmente cuando empieza el otoño es el momento donde a veces se suele quemar, pero hay que tener en cuenta varios factores, el productor agropecuario sabe, es una locura pensar que un productor va a quemar en esta época en donde el pasto seco es tan preciado como el agua, jamás va a quemar en este momento porque uno se queda con la tierra en el campo, si hay algo de pasto seco es un alimento de poca calidad nutritiva para el animal pero con una suplementación hasta que empieza el rebrote primaveral. Es muy poco probable que estos incendios lo hayan hecho productores, no digo que no haya algún productor que haya querido hacer una limpieza y el viento norte de nuestra zona haya hecho que sea imposible frenarlo, pudo haber ocurrido, pero es en el menor de los casos, la mayoría de los incendios se producen por negligencia de gente que desconoce lo que significa esto, intencionales pudo haber habido, no tengo constancia de los casos, en el promedio general de los años que venimos siempre hubo incendios, pero este año se han dado en toda la provincia, en Chaco, Paraguay incluso en Brasil, hay un mapa que determina los focos activos en este momento y asombra la cantidad de focos prendidos que hay en todo lo que es nuestro norte argentino, muchos focos prendidos actualmente y que se han prendido de largo tiempo por eso el problema del fuego sigue siendo y ha sido fatal para la producción agropecuaria porque se llevó el poco pasto que había”.

Señaló además que “no tengo datos” de la cantidad de hectáreas afectadas por esto en Formosa, “si uno ve el mapa de Formosa se ven muchos focos, muchas superficies que se han quemado. La cantidad con precisión no la sé, los únicos datos que tenemos es el informe del Comité de Emergencia Agropecuaria y ese dato no se mencionó de la cantidad de superficies, sé que a productores de toda la provincia se le han quemado campos pero para precisar cantidad no tengo el dato, es muy difícil saber. En lo particular tengo más de 300 hectáreas quemadas en mi campo y más de dos mil alambrados quemados, todos hemos sufrido el problema del fuego”.

Para finalizar destacó la importancia de que se declare la emergencia ante la sequía y los incendios. “Creo que es muy acertado esto, en esta oportunidad las autoridades del gobierno provincial en conjunto con el sector privado, instituciones agropecuarias, entidades del campo, se coincidió plenamente que la provincia está en condiciones de pedir una emergencia agropecuaria porque hay un daño económico de ahora hasta el 2021 que supera el 50% que establece la ley de emergencia nacional, nosotros en todos los ítems que tenemos es realmente un daño importante, esto tiene que ver con que la provincia puede y está en condiciones de pedir una nueva emergencia en este caso por déficit de agua más la seca, el daño económico a futuro potencial del 2021, con la mortandad de animales, todo eso hace a este combo del 50% que pide la ley”, culminó.