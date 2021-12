Por demanda, amplían el horario de atención para la Revisión Técnica

Compartir

Gialluca, señaló que el Taller de Revisión Técnica puede determinar que un vehículo sea «Apto, Rechazado o Condicional» y en este último caso por 30 o 60 días le será permitido circular por cualquier Ruta Argentina. Agregó, que en este mismo sentido, RTO, ITV y VTV son sinónimos, cambios de denominación que en Buenos Aires, CABA y Misiones se la llama VTV y en Córdoba ITV (Inspección Técnica Vehicular).

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, indicó que la RTO es obligatoria en todo el País, «por lo que la oblea puede llegar a ser exigida en cualquier ruta nacional o provincial, todo de acuerdo siempre a la Ley Nacional de Tránsito».

El Funcionario provincial, agregó que «dada la particular situación que se vive en nuestra Jurisdicción, donde actualmente, únicamente brinda un servicio transitorio la Empresa Interfor S.R.L. a vehículos livianos, se le solicitó adoptar medidas urgentes para favorecer la atención a los usuarios de toda provincia».

En ese marco, sostuvo que «el ingeniero, Fernando Granada Director Técnico de Interfor S.R.L., le comunicó al Organismo de la Constitución que actualmente existen dos turnos o jornadas de verificación en horarios corridos desde las 6:00 hasta las 20:00 horas, y se ha decidido a partir del día 20 de diciembre del corriente año, iniciar las actividades desde las 5:00 hasta las 24:00 horas, para de esta manera atender más de 20 horas al día, lo que aumentará considerablemente la cantidad de vehículos a verificar, con lo que se acortarían los tiempos entre los turnos programados».

Por otro lado, el Ombudsman Provincial puso en conocimiento que «la planta definitiva ubicada en el Bº 16 de Julio L.R. 114 de esta ciudad se encuentra prácticamente concluida, pero con seguridad llevará un tiempo más hasta su habilitación definitiva, y posteriormente el actual Taller Móvil, se destinará a recorrer las principales ciudades del interior provincial, comenzando por la ciudad de Clorinda».

«Estamos observando que en los diferentes controles existentes en las rutas, se encuentran exigiendo que la oblea de la RTO esté adherida al parabrisas del vehículo inspeccionado y este no es el procedimiento establecido por la Ley Nacional de Tránsito», señaló y explicó que «realmente lo que determina la existencia legal de la RTO, es el Certificado extendido por el taller habilitado con la foto de validación correspondiente y no la simple oblea».

A su vez, resaltó que «los talleres de revisión técnica pueden determinar que un vehículo sea apto, rechazado o condicional y en este último caso, se le otorga una autorización por 30 o 60 días de acuerdo a la deficiencia, y este vehículo puede transitar por todas las rutas del país sin problemas y obviamente luego volver al taller habiendo subsanado la irregularidad detectada y por la cual se lo ha condicionado».

Indicó que «otro punto que todos los usuarios debemos conocer es que la RTO, ITV y VTV son lo mismo. En Buenos Aires, CABA y Misiones por ejemplo a la RTO se la llama VTV y a la Inspección Técnica Vehicular ITV se la ha denominado así en la Provincia de Córdoba. Ahora bien, si un vehículo registrado en la Provincia de Formosa realiza la VTV o ITV por alguna circunstancia fuera de nuestro territorio, puede circular válidamente y la revisión técnica es válida. La única restricción que existe en el taller habilitado en Formosa es que no pueden concretar revisiones técnicas a vehículos ni de CABA, Provincia de Buenos Aires y tampoco Mendoza por motivos de diferentes sistemas».

