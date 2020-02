Por deuda de IASEP con farmacias afiliados podrían perder descuentos

Compartir

Linkedin Print

José Recalde, vicepresidente de la Cámara de Farmacéuticos de Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO respecto al listado nuevo de los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI donde dijo que llegará recién el mes próximo. También se refirió a las deudas que mantienen tanto el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) como el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP); en el caso del segundo, en enero se cumplió el cuarto mes de mora y se corre el riesgo de quitar los descuentos para sus afiliados.

Medicamentos gratuitos para afiliados de PAMI

Primero, al ser consultado por los medicamentos gratuitos para los afiliados de PAMI indicó: «se trata de la Resolución 337 que se sacó en la década de los 90, donde los afiliados de PAMI que cobraran la mínima tienen el beneficio del 100% de cobertura en cierta cantidad de medicamentos preestablecidos».

Y continuó: «en los últimos años se habían sacado algunos, y lo que hace el Gobierno actual es rever y sacar una nueva lista, que es la que nosotros estamos esperando para principio de marzo».

Reconoció que si bien los medicamentos nunca se dejaron de entregar «hubo una época durante el gobierno anterior donde revieron los productos que estaban».

Por otro lado, al ser consultado si se regularizó la de deuda que PAMI mantenía con ellos respondió: «la deuda se financió en 12 cuotas sin intereses, fijas y con la bonificación del descuento del 10%. El 70% que es para laboratorios y droguerías ya fue entregado».

IASEP

Seguidamente, Recalde expuso que no solo PAMI les debe, sino que «con el IASEP nos pasa lo mismo, nos deben octubre, noviembre y diciembre, estamos esperando que nos llamen para ver cómo se resolverá la cuestión».

«Se había hablado de no más de 45 días de atrasos, en el cual teníamos nosotros la posibilidad de suspender la atención a los afiliados a dicha obra social. Hasta ahora está en la misma situación que el PAMI, nosotros hemos ido para hablar pero no hemos tenido una buena resolución», afirmó.

Por último, asintió que los medicamentos para afiliados de IASEP no son gratuitos, sino que poseen descuentos: «nosotros hacemos un descuento del 25% de descuento, en caso de seguir este panorama lamentablemente no lo vamos a poder seguir manteniendo».