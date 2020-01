Por deuda millonaria las farmacias podrían llegar a dejar de atender a los afiliados del PAMI

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el vicepresidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, José Recalde, informó que desde el sector se podría dejar de atender a los afiliados del PAMI de la provincia, debido a que la obra social de los jubilados les adeuda el pago de medicamentos que se vendieron con descuento desde hace ya, más de cuatro meses. En este sentido explicó que la mora acumularía «6 mil millones de pesos» y que esto afectó a la «mayoría de las farmacias».

«El martes comenzó la reunión de la Confederación Farmacéutica Argentina con las nuevas autoridades del PAMI para buscar una solución a la deuda que tienen desde septiembre con las farmacias y si no se llega a un acuerdo con el pago el día viernes ninguna farmacia atenderá más a los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI)», señaló.

A su vez señaló que «el monto aproximado hasta el día de hoy es de 6 mil millones de pesos», y ante esta situación de mora aseguró que «se esperó el cambio de autoridades con el nuevo gobierno, por lo que en ningún momento dejamos de atender a todos los pacientes como corresponden; pero ahora nos dicen que nos van a refinanciar la deuda y nosotros no somos el FMI».

«La preocupación es que con el cambio del dólar perdimos hasta ahora el 30%, porque al deuda que ellos tienen con nosotros no tiene intereses, por eso es tan drástica la situación, porque la droguería ya cobraron pero faltamos nosotros».

Para finalizar dijo: «estamos la espera, y tenemos la paciencia y confianza de un cambio pero llegamos a un tiempo que así no nos pagan ya no es redituable».

Vale decir que la decisión fue tomada por la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), que nuclea a los dueños de unos 2 mil establecimientos.

Los representantes del sector se reunieron días atrás con las autoridades del PAMI y les plantearon su preocupación ante el atraso del pago por las prestaciones que recibieron los jubilados en el último tiempo, una deuda que se viene arrastrando desde septiembre del año pasado y alcanza los 19 mil millones de pesos.