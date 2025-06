Por el batacazo: Boca Junior se enfrenta al poderoso Bayern Múnich

El partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C tendrá lugar el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami; Benfica chocará con Auckland City.

Tras debutar en el Mundial de Clubes 2025 con un empate frente a Benfica de Portugal 2 a 2, Boca Juniors volverá a jugar el viernes frente Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo C con el objetivo de dar el golpe y encaminar su clasificación a los octavos de final.

El partido está programado para las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales DGO, Mitelefé.com, Flow y Telecentro Play. También se emitirá por Disney+ Premium y el sitio DAZN mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El xeneize cosechó un empate con sabor a derrota en el debut ante Benfica porque se imponía por los goles de Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia, pero no aguantó y los europeos igualaron con un penal de Ángel Di María y un cabezazo de Nicolás Otamendi. Lo negativo para el entrenador Miguel Ángel Russo es que se quedó sin dos jugadores que fueron titulares como Ander Herrera y Nicolás Figal. El español se lesionó y, luego, fue expulsado en el banco de suplentes por una protesta vehemente. El defensor vio la tarjeta roja por un planchazo a Florentino Luís y es probable que la sanción se extienda más de una fecha.

Tras quedar a mano con el equipo que, a priori, peleará el segundo puesto y la clasificación a octavos (Bayern Múnich es el gran favorito en la zona), el elenco argentino está obligado a hacer un buen papel ante los alemanes e ir a buscar lo que necesite para pasar de ronda frente a Auckland City de Nueva Zelanda, rival de los lusos en la segunda fecha.

Los teutones, que no tienen bajas por suspensión ni lesión, golearon a los oceánicos 10 a 0 en su debut y mandan en la tabla de posiciones con tres puntos y una diferencia de tantos muy importante. El plantel dirigido por Vincent Kompany está repleto de figuras y entre ellas sobresalen el arquero Manuel Neuer, Harry Kane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Leon Goretzka y Joshua Kimmich. Quien acarrea una lesión de larga duración y no está a disposición para enfrentar al elenco argentino es el canadiense Alphonso Davies.

El de este viernes será el cuarto cruce entre ambos clubes. La última vez que se vieron las caras fue por la Copa Intercontinental 2001 y ganó Bayern Múnich 1 a 0 en el estadio Nacional de Kioto con gol de Samuel Kuffour. Antes, jugaron un amistoso en 1967 y se impuso Boca 1 a 0 mientras que en 1925, durante una gira del xeneize por Europa, igualaron 1 a 1 en otro encuentro extraoficial.

Fixture, resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1

Bayern Múnich 10-0 Auckland City.

Boca Juniors 2-2 Benfica.

Fecha 2

Benfica vs. Auckland City – Viernes 20 de junio a las 13 en el Inter&Co Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Bayern Múnich vs. Boca Juniors – Viernes 20 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors – Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Múnich – Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Al término de la primera etapa, los dos líderes del Grupo C avanzarán a octavos de final y se cruzarán contra los dos mejores del D que conforman Flamengo de Brasil, Chelsea de Inglaterra, Esperance de Túnez y Los Angeles FC.

En un hipotético acceso hasta los cuartos, se enfrentarán contra clubes que integran los grupos A (Inter Miami de Estados Unidos, Al Ahly de Egipto, Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal) y B (PSG de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de Estados Unidos).