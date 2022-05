Por el Censo se levanta el paro de colectivos, pero se reanudará este jueves y viernes

Compartir

Las negociaciones continúan y las medidas de fuerza también, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió un nuevo paro en el transporte urbano de pasajeros, en esta oportunidad hasta el día viernes, en reclamo a los incrementos paritarios del sector que no logran acordarse entre las partes. “En el día de ayer (lunes) hubo una audiencia de aproximadamente cinco horas», manifestó Cesar Aguirre, Gerente de la empresa Crucero del Sur, al Grupo de Medios TVO.

De esta forma, tras una extensa jornada de negociaciones y sin coincidencias entre las partes «por los fondos de paritarias, la UTA tomó la decisión de suspender el servicio”, expresó Aguirre.

“Nosotros como Cámara, presentamos cuánto saldrá la paritaria de la UTA que son $7.000 millones mensuales, el Ministerio de Transporte de la Nación decidió poner el 50%, 3.500 millones por mes, y dejó a las provincias la otra parte que corresponde a paritarias. Un montón de provincias ya han decidido tomar la decisión de poner el doble o el triple de esos millones; faltan Córdoba, Santa Fe y Formosa», agregó al respecto.

En ese sentido, la medida de fuerza adoptada por el gremio podría levantarse una vez que las provincias restantes se sumen a los compromisos ya efectuados por las demás provincias.

Referido a la medida de fuerza, Diego Mendoza, secretario general de UTA Formosa, precisó que «el paro es de 72 horas con la salvedad de que mañana miércoles se levanta la medida de fuerza por el Censo, seguiría el jueves y viernes y se normalizará el día sábado».

Con esta decisión, los censistas podrán trasladarse normalmente en el feriado de esta jornada para poder concretar el Censo 2022, pero las medida de fuerza no concluye hasta el fin de semana.

«Ya teníamos una conciliación obligatoria que vencía ayer. Acá no hay que desconocer una cosa, en los paros de antes, cuando no existía la SUBE, el gremio hacía el paro a los empresarios porque sabíamos que ellos tenían la plata; ahora con la SUBE nuestros patrones ya son los Estado», opinó el gremialista.

Por ello, Mendoza reiteró que lo que buscan es lo que «se ha hecho en la paritaria anterior», cuando los sueldos del sector tenían el mismo piso en todo el país.

«Que aparezcan todos los actores involucrados en esto y que se pueda firmar esta paritaria», reclamó.

