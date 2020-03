Por el coronavirus, la UEFA pospuso las finales de la Champions y Europa League

Compartir

Ayer la UEFA oficializó la postergación de las finales de sus certámenes de clubes continentales, algo que ya se preveía pero aún no había sido anunciado. El organismo europeo aplazó entonces los partidos decisivos de la Champions League (masculina y femenina) y la Europa League que estaban estipulados para mayo.

La razón es que el avance del coronavirus en Europa ha congelado el fútbol y por lo tanto ha impedido que los equipos disputen sus compromisos correspondientes, por lo que el cronograma debe ser rearmado. La Champions, por ejemplo, aún está en fase de octavos de final ya que solo cuatro llaves se completaron y entonces solo cuatro equipos obtuvieron su boleto a la siguiente ronda: RB Leipzig, Manchester CIty, París Saint-Germain (PSG) y Atalanta.

Las finales estaban programadas para mayo, pero ahora se disputarán en otra fecha que todavía no fue informada: “Aún no se ha tomado una decisión sobre las fechas reorganizadas. El grupo de trabajo, establecido la semana pasada como resultado de la conferencia telefónica entre las partes interesadas del fútbol europeo, presidido por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, analizará las opciones disponibles. El grupo ya ha comenzado su examen del calendario. Se harán anuncios a su debido tiempo”, señala el comunicado publicado ayer.

La final de la Champions League debía celebrarse el 30 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk, Turquía, mientras que la Europa League en el recinto polaco Gdansk Stadium, el 27 de mayo. Aún se desconoce si para esas fechas se retomará la actividad.

De esta manera, la UEFA ya ha aplazado sus campeonatos más importantes, ya que la semana pasada había anunciado que el Eurocopa 2020 se disputará en 2021. De esta manera, el organismo ha encontrado un hueco en el calendario durante el cual, seguramente, se recupere el tiempo perdido por la pandemia.

Mientras tanto, las ligas europeas siguen detenidas. Ayer, justamente, España anunció que la actividad no se retomará a principios de abril, como se estimaba 15 días atrás y por lo tanto la interrupción permanecerá por tiempo indeterminado, al igual que en Francia.

La única liga de fútbol que continua en Europa es la de Bielorrusia, que a pesar de su escaso nivel profesional y las limitadas participaciones internacionales, el campeonato comenzó el fin de semana pasado con la presencia de público en sus estadios. El torneo compuesto por 16 equipos comenzó con 8 partidos y su calendario no tuvo alteraciones. Incluso las autoridades confirmaron la programación de la segunda fecha de la competición que comenzará el viernes 27 de marzo con otros dos encuentros.

En el mundo hay actualmente más de 370 mil personas infectadas y ya han muerto más de 16 mil. Si bien en algunos países como China e Italia los números han comenzado a descender, aún resta demasiado tiempo para que el planeta deportivo vuelva a girar.

El gobierno italiano anunció que la cifra de muertos por coronavirus en todo el país se incrementó en 601 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 6.077 desde que comenzó la crisis. En tanto el total de casos confirmados de Covid-19 en el país llega ya a 63.927.

Las cifras aterradoras muestran, sin embargo, un costado positivo: desde el sábado, cuando se alcanzó el pico de 793 fallecidos, la curva ha tenido dos días consecutivos en descenso: el domingo fueron 651 y este lunes 601. De mantenerse la tendencia, sería una señal positiva del efecto de la cuarentena estricta en la que se encuentra todo el país.