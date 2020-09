Por el Día del Empleado Público, IASEP no realizó atenciones

Compartir

En el marco del día del empleado público, IASEP no realizó atenciones a sus afiliados, es así que quienes se acercaban al organismo se encontraban con las puertas cerradas y muchos de ellos no estaban enterados del porqué, tampoco en la puerta había alguna nota explicando el motivo.

“Lamentablemente está cerrado, vine desde el barrio 2 de Abril, no sabía que no iban a atender, nadie avisó nada”, lanzó un afiliado en contacto con el Grupo de Medios TVO.

De la misma forma, una mujer que llegó desde el barrio Villa del Carmen se mostró indignada porque no hubo aviso previo. “Hice toda una travesía para llegar y me encontré con esto. No sabía que iba a estar cerrada la obra social; vengo a realizar un trámite para medicamentos oncológicos, es urgente no puedo esperar mucho. Ojalá que mañana no llueva así puedo salir de mi barrio para regresar”, agregó.