Por el Día del Padre, autorizaron a los comercios a extender su horario de atención al público

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que a pedido de las cámaras empresariales de la provincia, se autorizó de manera excepcional por motivo del día del padre, la extensión del horario de atención de los comercios hasta las 21 horas.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID- 19, el titular de la cartera económica provincial confirmó que el permiso rige desde este jueves 18 de junio hasta el domingo 21, pudiendo atender al público desde las 9 y hasta las 12.30 horas.

En ese sentido, el funcionario explicó que el objetivo de la excepción es que la comunidad formoseña pueda tener un margen más amplio de horario para comprar los regalos para celebrar el día del padre; y aclaró que no se discriminó por rubros a los comercios que pueden hacer uso de la autorización.

“Es un poco de sentido común, todo aquel que tenga un probable obsequio para los padres puede hacerlo, pero un rubro totalmente alejado de este tipo de regalos no va a tener abierto su negocio porque no se justifica. Creemos que acá va a primar el sentido común en los comerciantes formoseños como primó siempre en todas las circunstancias”, sostuvo.

Y concluyó: “De esta forma, creemos que contribuimos dando una posibilidad de venta a nuestros comercios que tanto lo necesitan en este momento”.