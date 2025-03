Por el Día Internacional de la Mujer, se realizó agasajo en la Dirección Provincial de Vialidad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se evoca este 8 de marzo, en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se llevó a cabo un agasajo a modo de homenaje a las trabajadoras del organismo.

El administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, afirmó que “este sábado 8 es el Día Internacional de la Mujer y no queríamos dejar pasar tan importante fecha, así que en compañía del sindicato de trabajadores viales, brindamos un agasajo, un homenaje a las mujeres trabajadoras de nuestro organismo, en reconocimiento a todo el trabajo, la lucha y el esfuerzo que realizan en las distintas áreas que tiene la DPV”.

Por su parte, Carlos Salinas, secretario general del sindicato de trabajadores viales, subrayó que “organizamos un brindis para las mujeres vialeras afiliadas al sindicato y todas las compañeras que trabajan en la institución en conmemoración al Día Internacional de la Mujer”.

“Es una fecha muy importante porque no tenemos que olvidar que un grupo de mujeres dio su vida para reivindicar el trabajo de todas –acentuó-. Entonces, como sindicato y en forma conjunta con el administrador general, organizamos el brindis con las compañeras, con sorteos y regalos”.

En tanto, Carolina Yaique, odontóloga de la DPV, comentó que “en un nuevo año de trabajo, el administrador agasajó a todas las mujeres en este día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer”.

“Nos sentimos privilegiadas, ya que ahora el rol de la mujer en esta sociedad es un pilar fundamental; no solo trabaja, sino que está al cuidado de sus hijos y del hogar. Hoy en día la mujer ocupa roles importantes, jerárquicos, y es un orgullo”, destacó.