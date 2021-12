Por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA habrá actividades en la Plaza San Martín

Compartir

Con diversas actividades en la Plaza San Martín de Formosa Capital, hoy se conmemorará el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA.

El objetivo de concientizar a la comunidad sobre las medidas fundamentales para prevenir la enfermedad, además de promover los estudios para su detección temprana, brindar información sobre el tratamiento y difundir la importancia de no discriminar a las personas que la padecen.

También, se hace hincapié en la importancia del uso del preservativo como principal medida para evitar el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual denominadas ETS.

Al respecto, dialogó el médico infectólogo Julián Bibolini, jefe del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia de Formosa y jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC).

“Este miércoles 1º de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA y estaremos en la Plaza San Martín de 18 horas a 21 horas”, confirmó el especialista.

Indicó que “nos acompañarán algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y vamos a hacer testeos, así que invitamos a los que quieran acercarse a participar”.

Finalmente, explicó que “a las personas que están infectadas con esta enfermedad se las llama convivientes con el VIH porque tienen el virus, pero si están bajo tratamiento son portadores”.

Concientización y se

realizarán test VIH gratuitos

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se recuerda que cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En esta fecha, personas de todo el mundo se une para apoyar a otras que padecen HIV y recordar a las que fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.

Fue establecido en 1988, y fue el primer día dedicado a la salud en todo el planeta. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos de todo el mundo y la sociedad civil se reúnen cada año para acentuar la lucha contra el HIV.

El lema del 2021 es “Poner fin a las desigualdades. Poner fin al SIDA. Poner fin a las pandemias” y pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales que impulsan el SIDA y otras pandemias en todo el mundo.

Especialistas del mundo, coinciden en que si no se implementan fuertes acciones contra las desigualdades, el mundo corre el riesgo de no alcanzar los objetivos de acabar con el SIDA para el año 2030, así como de sufrir una prolongada pandemia de la COVID-19, y una crisis social y económica cada, vez más profundas.

Afrontar las desigualdades, sobre todo prestando atención a las necesidades de las comunidades más marginadas y menos favorecidas, no solo resulta central para ponerle fin al SIDA, sino que ayudará a promover los derechos humanos de los grupos y personas que viven con HIV, y preparar mejor a las sociedades para vencer al COVID-19 y a otras pandemias.

En ese sentido, el objetivo de la campaña 2021 es comunicar la importancia del acceso equitativo a los servicios de salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención, en especial en la prevención y en los servicios destinados al tratamiento, como también en el trabajo con las comunidades para llegar a las personas más vulnerables al HIV y a otras pandemias.

Al mismo tiempo, la campaña hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para el mantenimiento de los servicios esenciales de prevención y atención al HIV, que la pandemia por el COVID-19 haya podido afectar en los distintos países.

Formosa

En este día especial, la cartera sanitaria provincial, reitera que en todos los hospitales públicos de la provincia, tanto de la capital como del interior “las personas que lo requieran o quienes deseen, pueden acceder al test del HIV, el cual es completamente gratuito y absolutamente confidencial” y es la prueba efectiva para establecer el diagnóstico de la enfermedad.

Además, desde el sistema público provincial, se disponen también de manera gratuita de los tratamientos para el abordaje de la enfermedad, incluyendo los estudios solicitados y los medicamentos indicados.

Actividades

Desde el Programa Provincial de ETS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, anunciaron que por la tarde, desde las 18 hasta las 21 horas, en la plaza San Martín de la ciudad, se dispondrá de un stand de promoción, donde especialistas del equipo de salud estarán brindando información y consejería sobre el VIH/SIDA.

“Informarse es la mejor manera de luchar no solo contra el SIDA, sino contra cualquier enfermedad”, remarcaron. Y dieron a conocer que, como cada año, se desplegarán acciones de promoción y concientización “en primer lugar, recalcando la importancia de la prevención y dando información a cualquier persona que tenga dudas y quiera hacer preguntas sobre la enfermedad”.

“También estaremos realizando test VIH gratuitos a quienes lo soliciten. Están todos invitados, los esperamos a acompañarnos en este día especial para la salud en todo el mundo”, comentaron desde el citado programa.

