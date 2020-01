Por el incendio de local de comidas, cayeron cables electrificados a algunas casas y provocaron un serio peligro

Compartir

Una vecina del barrio Liborsi de esta ciudad, que vive al lado del local de comidas ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner al 5200 que el domingo por la mañana sufrió un incendio total, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el siniestro que causó un serio peligro para los demás pobladores teniendo en cuenta que las grandes llamas llegaron hasta el cableado de electricidad de los postes del sector, que a su vez cayeron sobre los techos de algunos domicilios y provocaron que los mismos se electrificaran. Ante esto, los Bomberos solicitaron a la gente que no tocara ninguna pared de sus casas y que salieran afuera hasta tanto puedan cortar la luz y solucionar el problema.

En ese marco la pobladora contó que «nos levantamos el domingo y nos encontramos con los Bomberos, no querían que toquemos la pared ni nada de nuestra casa porque nos dijeron que encima de nuestros techos estaban los cables de electricidad que cayeron y que tenían corriente, no se pudo cortar en ese momento la electricidad pero después sí, al rato vinieron los de Refsa a cortar la luz, yo me asusté bastante y agarré mis cosas y me fui».

Asimismo lamentó lo ocurrido con la rotisería donde los dueños perdieron todo y no tienen cómo volver a empezar. «Es lamentable lo que pasó, el dueño quedó sin nada, ni un cuchillo siquiera tiene para empezar de nuevo, todo se prendió fuego y se fundió», acotó y dijo que «esto fue temprano, yo estaba mirando la misa de Caacupé y de repente se me cortó el cable, empezó a caer como lluvia, pensé que llovió y ahí veo que algo chispeaba, le dije a mi marido que vaya a ver qué le pasó a la viejita que vive en el fondo que es la dueña porque el local es alquilado y ahí vimos todo, yo agarré mis cosas y me fui por miedo», dijo.

«A la señora que vive atrás dice que la sacaron por el fondo porque todo estaba electrificado, mi casa y la de ellos, se tardó bastante para que venga de nuevo la luz, los Bomberos trabajaron un montón de tiempo», acotó.

Para finalizar señaló que la familia damnificada que se dedica a la venta de comida, necesita de la solidaridad de la gente para volver a empezar. «Necesitan toda la ayuda del mundo como chapas, arena, ladrillos, la gente colabora con lo que sea, cocinas, ventilador, todo viene bien para empezar a trabajar de nuevo y darle de comer a su familia porque tienen dos chicos y era el único sustento de la familia».