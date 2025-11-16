Por el Mes de las Artes, el ISA realizó un muestreo de trabajos

En el marco del Mes de las Artes, que abarca todo noviembre, el Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” (ISA), realizó un muestreo de trabajos de la unidad curricular de las Prácticas Profesionalizantes de la Tecnicatura Superior en Diseño y Comunicación Visual de 1°, 2 y 3° año.

Al respecto, Sergio Irala, interventor del ISA, comentó que entre los tres años “hay más de 95 estudiantes y dicha exposición es parte de la tarea que vienen haciendo y desempeñando durante todo el año”.

“De esta manera, culmina esta etapa de exposición y de evaluación”, indicó y explicó que “los de 1° año presentaron un emprendimiento que tiene que ver con su abordaje en el trabajo, es decir, de empezar a pensar en cómo se presentan, qué tipo de trabajo y abordaje tienen que hacer”.

“Con los de segundo año, se tuvo la suerte de poder trabajar de manera continua, en convenio con la Subsecretaría de Recursos Humanos, con las antologías en formato físico y digital del concurso literario para empleados públicos que ellos realizaron”, agregó.

Y por último, explicó que “con los de tercer año, que son los que más autonomía tienen, hacen todo lo que serían el rediseño de marcas y de identidades para los emprendimientos de empresas”.

Para cerrar, también se dialogó con el estudiante Leandro González del 1° año de la carrera y quien compartió y explicó que el microemprendimiento presentado con su grupo de trabajo fue de “fotografías para mascotas”.

“Hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta que esta propuesta de fotos no hay en ninguna parte de Formosa, así que partimos desde ahí, le planteamos al profesor y al darnos el visto bueno, seguimos para adelante y así nació “FotoMascota”, un nombre corto y conciso que ya lo dice todo”.

Profundizó al esbozar que “hoy en día hay familias que tienen a sus mascotas como hijos, nosotros les proponemos encargarnos de realizarles las sesiones fotográficas para retratar determinados recuerdos, hasta incluso trabajaremos con inteligencia artificial utilizando para algún evento específico, como por ejemplo, Navidad, cumpleaños, Halloween”, cerró.