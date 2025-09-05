Por el Mes del Estudiante, este viernes se llevará adelante el tradicional Telemach

El Gobierno provincial, a través del Director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza invitó a los jóvenes a participar, como un espacio para el encuentro, aprendizaje y la diversión de la juventud formoseña.

El Telemach dará inicio a las 14 y se extenderá hasta las 17,30 horas, con participación de los últimos años de los colegios secundarios: la “promo 2025”, descontándose una gran participación no sólo de los estudiantes que participarán de los juegos, sino la hinchada de cada institución.

“Vayan preparando sus hinchadas, sus trapos y eligiendo el color que los va a representar, porque este septiembre se vive en modo fiesta, juventud y pura diversión” se adelantó desde la Federación de Centros de Estudiantes de Formosa.

La siguiente actividad será el miércoles 10 : maratón estudiantil y carrera de postas, el 13 la participación con un stand de la Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca, continuará el 16 con una por el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, cerrando el 27 con la gran fiesta de los estudiantes y elección de la representante provincial.

Preparativos

Sobre el Telamach, explicó Galarza que participarán los 49 colegios secundarios de la Capital, tanto públicos como privados. “Cada colegio presenta una lista de buena fe con 14 integrantes, siete mujeres y siete varones, de diferentes cursos que participarán de tres juegos” subrayó, precisando que “el colegio que obtenga la mayor cantidad de puntos, se llevará la copa Telemach, que quedará en la institución ganadora por un año”.

El último Telemach quedó en manos de los estudiantes de la EPET N°1, por lo que serán ellos quienes entreguen la copa para el inicio de los juegos. “El colegio que gane tres años consecutivos, se quedará con la copa. Mientras no tengan tres triunfos, la copa seguirá rotando por distintas instituciones” adelantó.

Galarza descontó el éxito de la convocatoria, por la organización que se vivió todo este tiempo en los colegios. “El año pasado tuvimos casi 5 mil jóvenes, creemos serán este año muchos más, porque ya se estuvieron organizando para eso en cada institución” contó.

Informó que en el Anfiteatro habrá una ambulancia a disposición, por cualquier emergencia médica que pueda surgir, como también un equipo de kinesiólogos para atender alguna posible lesión durante la competencia.

También estará presente la Policía de la provincia garantizando la seguridad del evento. “Trabajamos de manera organizada, articulada con distintos organismos del Estado, para que todo salga de la mejor forma posible. En la mayoría de los colegios, tanto los que compiten, como la hinchada, serán acompañados por docentes y preceptores. Nos da mucha tranquilidad, además se ven padres presentes, que se quedan a mirar las actividades” enfatizó.