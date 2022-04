Por el precio de sus combustibles, se registraron quiebres de stock y dificultades para la carga en estaciones YPF

Compartir

En la jornada de ayer se registraron largas filas de vehículos y motocicletas en algunas estaciones de servicio de la estatal YPF, los motivos son los precios y la disponibilidad de combustibles, lo que generó dificultades y quiebre de stock por la alta demanda existente. «Es complicado conseguir combustible, hay mucha cola», manifestó un hombre en una de las estaciones de la ciudad al Grupo de Medios TVO.

«Pasé y está lleno de gente, me estoy quedando sin combustible así que no queda otra que hacer la fila, tengo que cargar acá porque ya me convencí de que en un sólo lugar es mejor”, expresó un hombre ante las dificultades registradas en el día de ayer.

La situación que atraviesan algunas estaciones de la ciudad, obliga a que los consumidores deban recorrer diferentes zonas para conseguir expendio. «Es la primera vez que vengo a cargar acá, solía comprar en la Trinidad González y no tiene. Si o si necesito trabajar”, refirió otro hombre al respecto.

En ese sentido otra persona indicó que «justo estaba escuchando en la radio que acá había nafta así que tuve suerte, voy a cargar un poco nomas para seguir el día».

La escasez y la poca disponibilidad existente en surtidores capitalinos obliga a que muchas personas utilicen otros medios de movilidad. «Tengo una moto y es la que más uso ahora porque consume menos, pero a veces tengo que usar si o si el vehículo” comentó un hombre.

“Es complicado conseguir combustible, hay mucha cola y tenés que dar vuelta por dos o tres estaciones y se pierde mucho tiempo. Hay que pelearla como todo, desde la semana pasada hay faltante, pero bueno, esto es Argentina” lamentó un remisero ante esta situación.

