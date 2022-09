Por falta de combustible, volvieron problemas en frecuencia de colectivos

Compartir

Durante la mañana de ayer, cientos de pasajeros de la empresa Crucero del Sur expresaron su malestar por problemas en la frecuencia de colectivos y el causante habría sido nuevamente el faltante de combustible. «Solicité de manera urgente que se regularice esta situación», aseguró ante esto Javier Oviedo, secretario general de UCRA, al Grupo de Medios TVO.

«Me acaban de informar de que salieron pocas unidades a raíz de la falta de combustible así que solicite de manera urgente que se regularice esta situación por una cuestión que todos sabemos, y es que el conductor es la cara visible de la empresa y cuando se generan este tipo de situaciones hay malestar de los pasajeros que se transmite hacia el conductor», añadió el gremialista.

Con esta problemática, nuevamente cientos de pasajeros experimentaron demoras en las unidades sobre todo durante gran parte de la mañana. Las unidades que prestaban el servicio se redujeron entre 45 a 50 en total.

«Como mínimo para que el servicio esté trabajando normalmente se necesitan 70 unidades en la calle. En respuesta a lo que le solicité en el transcurso del día me dijeron que se iba a normalizar», manifestó Oviedo, preocupado por lo ocurrido.

Es que el malestar de los usuarios no se hizo esperar ya que generó imprevistos y demoras también para llegar a destinos como lugares de trabajo y atenciones médicas.

En este sentido, una pasajera señaló que debió esperar más de 1 hora la línea 70 en el barrio San Agustín. «A las 7 horas salimos a esperar y a las 8 horas recién vino el colectivo, fue muchísimo, esperamos un montón», dijo.

Otra usuaria de la misma línea, también denunció que el problema con la frecuencia ocurre al menos desde el día miércoles. «El miércoles tuve turno con el médico y ya espere 1 hora también. Hay que salir con 1 hora de tiempo para llegar a horario, un desastre».

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el motivo de las demoras, más allá de lo comunicado por el titular de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), uno de los dos gremios que nuclea a los trabajadores de la empresa. La UTA, mientras tanto, lidia con las próximas elecciones internas.

Pero sumado a los inconvenientes ocasionados por la falta de combustible, también se registraron despidos en la empresa. «Tengo conocimiento de que hubo 3 despidos, que lo primero que constate es que no sean afiliados nucleados al sindicato pero no dejan de ser compañeros y ponemos toda nuestra solidaridad y lo que esté a nuestro alcance para ver si podemos llegar a tener una solución para nuestros compañeros, porque no sólo son compañeros sino que hay 3 familias también detrás», finalizó.

