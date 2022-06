Por falta de gasoil, comercios de El Colorado tienen dificultades para distribuir mercaderías

Compartir

Las consecuencias por la actual crisis del gasoil se agravan en el interior provincial en donde el limitado stock genera complicaciones para la distribución de mercaderías y los trabajos que realizan algunos productores de la zona. «Tenemos que estar mendigando para que nos den por 5 mil pesos un poco de gasoil», expresó Darío, dueño del autoservicio La Colorada, al Grupo de Medios TVO.

“La verdad acá nos complica mucho, como en todo el norte de Argentina, la falta de combustible. La entrega es a cuentagotas y cuando viene tenemos que hacer colas de tres cuadras, eso perjudica mucho a la logística de ir a buscar mercadería, de tener el camión en movimiento. Tenemos que estar mendigando para que nos den por cinco mil pesos un poco de gasoil», agregó al respecto.

La faltante de combustible que afecta al norte del país se resiente aún más en las diferentes localidades del interior en donde comerciantes y productores se ven obligados a limitar sus trabajos.

«Te hace trabajar de muy mala manera, te pone histérico porque no puede ser que para trabajar tengamos que mendigar gasoil, me pasa a mi, le pasa a los productores de la zona también, lo necesitan para el tractor para hacer los movimientos de limpieza en el campo, ahora utilizan un poquito y tienen que parar porque no hay combustible, es un problema que espero solucionen pronto”, lamentó el comerciante.

En su caso puntual, Darío posee un autoservicio que se abastece con mercaderías del Chaco, y con productos cárnicos de un frigorífico local.

«Los animales tenemos que ir a buscarlos del campo y tengo que andar mendigando combustible o especulando para ir, si me falta me quedo sin esos animales y sin carne en mi negocio para vender. Es una cadena donde todo se complica, con lo que cuesta vender carne hoy en día», manifestó.

Sumado a eso, también deben enfrentar problemas con el abastecimiento de mercaderías de ciertas marcas que no se consiguen. «Hay algunos productos faltantes, por ahí en el tema golosinas, productos de limpieza o arroz de algunas determinadas marcas importantes», concluyó Darío.

