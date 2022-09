Por falta de medicamentos oncológicos en Paraguay, pacientes con cáncer deben recurrir a comprar por «delivery» desde Clorinda

Compartir

Noelia Almada, presidente de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares de la Republica de Paraguay, en contacto con el Grupo de Medios TVO confirmó que debido a que no obtienen sus medicamentos oncológicos muchas veces deben acudir a comprar en la ciudad de Clorinda. En este sentido, según asegura el Diario ABC del vecino país serían compras que se realizan de manera «ilegal».

«A veces acá no se consigue, entonces debemos buscar de donde traer porque el paciente no tiene que estar ningún día sin su tratamiento», dijo Almada.

Y agregó: «es una pena, pero debemos recurrir a otros lugares, para que puedan tener el medicamento. Casi todos los pacientes tienen los teléfonos de lugares en Clorinda, piden el medicamento y cuando el delivery trae tienen que pagar. No es fácil para ese paciente acceder a la medicación».

Reconoció además que de este lado de la frontera es más «barato» y que por ejemplo el «mesna» se trae de Brasil o Argentina porque en Paraguay no hay.

«Nosotros tenemos los números de Clorinda para brindar a los pacientes», cerró.

