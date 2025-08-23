Por inclemencias climáticas, se suspenden los festivales por el Día de las Infancias

Los festivales que el Gobierno de la provincia de Formosa iba a realizar tanto este sábado 23 como el domingo 24 fueron suspendidos a raíz de las condiciones meteorológicas adversas.
Cabe recordar que el evento de este sábado se llevaría a cabo en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, en Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño, mientras que el domingo se haría lo propio en el Paraíso de los Niños, ubicado en Avenida Néstor Kirchner y 8 de Abril.
A su vez, vale destacar que todos años el Gobierno de Formosa, en el mes de agosto, realiza estos grandes festivales para agasajar a la niñez formoseña.

Estos incluyen sorteos de bicicletas, chocolatada y panes de leche, shows en vivo, juegos, actividades recreativas y otras variadas propuestas, en el marco de un trabajo coordinado y sostenido de diversos organismos estatales para celebrar a los niños y las niñas, “porque son los únicos privilegiados, como el gobernador Gildo Insfrán lo marca no solamente en palabras, sino en gestos”, se subrayó.

