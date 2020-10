Por interna política, empleados del HCD de Perín no cobran sus haberes

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín Diego Romero lamentó la situación que están padeciendo cerca de 15 empleados del legislativo comunal, ya que aún no pudieron percibir sus haberes del mes de septiembre. “Lo más triste de esto es que la causa de este drama se origina en la miserable actitud mezquina que tienen algunos que dicen llamarse compañeros”, denunció el mismo.

En este contexto, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Luis Romero explicó que “hace unas semanas, los demás integrantes del cuerpo se convocaron de manera irregular a una sesión, y allí constituyeron nuevas autoridades del cuerpo y luego se presentaron ante el Banco de Formosa como tales. Por eso, la entidad financiera bloqueó los fondos del Concejo”. Explicó que “como Presidente legítimo del cuerpo presenté una medida cautelar ante la Justicia y estamos a la espera de la misma, porque los trabajadores están atravesando un difícil momento al no percibir sus haberes en tiempo y forma”.

Agregó asimismo que “cabe mencionar que, ante la situación de tener dos autoridades distintas, el área legal del Banco corrió traslado al Superior Tribunal de Justicia, y allí los Ministros sostuvieron que la sesión en cuestión carecía de sustento legales. Por ello presentamos una medida cautelar y estamos a la espera de una decisión que devuelva la institucionalidad al HCD de Perín y, fundamentalmente, permita que los trabajadores puedan cobrar”.

Por su parte, el Jefe Comunal se mostró confiado en que la Justicia formoseña “considere la situación de estos trabajadores y además respalde la institucionalidad de un órgano tan importante para el sistema democrático, como el legislativo”.

Diego Romero apuntó que “no se puede entender como hombres de la política, supuestamente justicialistas, se presten a este tipo de maniobras mezquinas y egoístas que va en detrimento de familias perineñas”.

“El gobernador Gildo Insfrán, gran visionario y conductor del Modelo Formoseño, nos dice a cada momento que el único camino es la unidad, que debemos estar unidos y organizados, pero éstos personajes que no entienden que en las urnas el pueblo revalidó la gestión de éste intendente y apoyó a su candidato a concejal, lo único que pretende es poner palos en la rueda a nuestro trabajo”, culminó.