Por la alerta de viento: se suspendió el amistoso de River Plate ante Independiente Rivadavia

Finalmente no habrá amistoso entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza. Así lo informó el club de Núñez este jueves a través de un comunicado en sus redes sociales después de que se extendiera la alerta por el viento zonda en la zona cuyana.

“Debido al pronóstico de viento Zonda en Mendoza y con el fin de preservar la seguridad de todos los protagonistas e hinchas, las autoridades a cargo decidieron la suspensión del amistoso previsto para este viernes frente a Independiente Rivadavia. El plantel profesional regresará a Buenos Aires este jueves por la noche”, informó el club Millonario.

El Gobierno de la provincia emitió una alerta naranja para el viernes por la presencia de fuertes ráfagas de viento. El pronóstico anticipa que el fenómeno comenzaría por la mañana y luego aumenta su velocidad para llegar a un promedio de 70 a 80 km/h poco antes del mediodía. Se extendería a San Rafael, General Alvear, Valle de Uco y Precordillera (se esperan ráfagas severas).

La idea de Martín Demichelis era utilizar este partido para darle rodaje a jugadores que habitualmente no son titulares, al igual que lo hizo el miércoles frente a Colo Colo en el 2-2 en Concepción. Es que por la Fecha FIFA, varios futbolistas de su plantel se marcharon hacia sus respectivas selecciones y por eso el entrenador encontró la oportunidad perfecta para que otros puedan saltar a la cancha.

Cabe recordar que River Plate es líder de la Zona A de la Copa de la Liga y está virtualmente clasificado a los cuartos de final a falta de una fecha. Su próximo compromiso será ante Instituto en el Monumental y a menos de que sufra una goleada y se den otros resultados, accederá a la siguiente fase.

El camino a la final del certamen se dirime en llaves de eliminación directa a un partido en cancha neutral.

Por su parte, Independiente Rivadavia veía este amistoso como una manera de despedir a su técnico, Alfredo Berti, quien anunció que no renovará su vínculo que vence a fin de año. Además, como una forma de medirse ante un equipo de la máxima categoría ya que la Lepra fue campeón de la Primera Nacional y en 2024 jugará la Liga Profesional por primera vez en su historia.