Por la bajante del río y la alta demanda, falta arena para la construcción

En la zona de la arenera Costarena se vio una fila de hasta 40 camiones que buscaban retirar el material para la construcción, una situación que se vio desbordada ante la escasez que hay producto de la bajante del río Paraguay y la alta demanda que existe.

En ese marco Luis Cabrera, de la empresa Costarena, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a esta situación.

“Esta situación es a raíz de la sumatoria de estas situaciones, por un lado el aumento de la demanda que hizo que ya no tengamos stock, que hayamos agotado nuestro stock entonces directamente se está vendiendo lo que produce el barco que es limitado, es chico, antes contábamos con el apoyo de barcos de otras provincias que hoy por las restricciones del Covid-19 en todas las provincias no se pueden mover, estamos imposibilitados de ese apoyo. Por otro lado está la bajante histórica que estamos teniendo que también hace que perdamos deficiencia en la producción de arena, nuestro barco hace 4 viajes al día, hoy al aumentar esas distancias de redondeo con suerte llegamos a 3 viajes y a eso a su vez se le sumó que hace 15 das hubo un paro de embarcados tanto de marineros como patrones, eso es a nivel nacional que también contribuyó a agravar esa situación por el hecho de que fueron unos 5 días que el barco no salió a producir arena”, explicó.

“Por lo pronto nosotros estamos trabajando al límite, día a día estamos calculando, ajustando, la idea es tratar de alivianar este desabastecimiento pero estamos al limite de nuestra producción”, reconoció.

Asimismo dijo que la situación mejoraría si llegara a subir el nivel del río, “eso ayudaría muchísimo, lo ideal es tratar de juntar algo de stock para que no haya tanta espera sobre todo para la gente del interior que son dos días que tienen que estar esperando para que se les provea”.

De la misma forma Cabrera señaló que desde la empresa “asistimos a los corralones, tenemos los de la ciudad como del interior sin límite en la carga, hasta 20 metros depende de la capacidad del camión, no hay limites en eso, vendemos todo lo que tenemos y lo que quiere el cliente, no es que racionamos, lo que sí les pedimos a las empresas es que por ahí nos manden una batea, en caso de urgencia un poquito más pero hay empresas que tienen varios camiones y ahí se nos complica, pero no racionamos por cantidad de metros sino que la capacidad del camión y lo que pide el cliente, también tenemos muchas demoras en nuestras entregas por la alta demanda que está existiendo”, reconoció.

Para finalizar expresó que por la pandemia la gente se queda en su casa y por eso hubo en aumento de construcciones, “la gente por lo menos un parrillero hace, eso nos comentan los clientes, que están ampliando su casa, también sé de muchos clientes arquitectos , ingenieros que están haciendo piletas, el movimiento es bueno, el problema es la sumatoria de situaciones que generó esto”, culminó.