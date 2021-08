Por la demanda, empresas de transporte suman destinos a más puntos del país

Compartir

Tras la vuelta del transporte terrestre a la provincia de Formosa, las empresas que operan en la ETOF han tenido que agregar más destinos a puntos del país, ya que la demanda de la gente es creciente.

La trabajadora de una boletería en la Estación Terminal de Ómnibus contó al Grupo de Medios TVO que “después de tanto tiempo volvimos y eso nos pone muy contentos. Ahora a los servicios que teníamos sumamos el destino Posadas dos veces a la semana ya que la demanda es mucha”.

Indicó además que hay personas que buscan comprar pasajes de manera anticipada. “Muchos quieren comprar los pasajes para las fiestas”, aseveró.

“Se sumó el destino hasta Posadas por el momento y trabaja dos veces a la semana, hay bastante demanda, incluso la gente pide más días pero por ahora solo vamos a hacer dos veces a la semana”, explicó.

Recordó que los colectivos, “no salen llenos sino que en la capacidad que nos permiten, van con la capacidad completa en relación a lo establecido que es 80%”.

Asimismo dijo que muchos clientes se acercan a preguntar por pasajes para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. “Ya quieren pasajes para las fiestas, quieren anticiparse, el pasaje a Posadas por ahora está 2800 pesos, no es mucho lo que aumentó”, contó.

De la misma forma dijo que para viajar, se le exige lo mismo a todos los pasajeros. “Lo que ahora piden es solo que se bajen la aplicación Cuidar y el PCR negativo con 72 horas de anterioridad, por ahora son los únicos requisitos”.

“Nosotros le pedimos lo mismo a todos los pasajeros; PCR negativo y la aplicación Cuidar en el celular, en general se le solicita a todos lo mismo para no pedirle a uno una cosa y a otro, otra, desde la empresa es eso lo que nos mandan que pidamos”, detalló.

Contó también que los destinos con más demanda, son las ciudades a donde van los jóvenes a estudiar. “Tenemos bastante demanda a Rosario por los estudiantes y Corrientes y Resistencia también porque los estudiantes van y vienen, a esos destinos el pasaje está mil pesos, los dos destinos tienen el mismo costo, por ahora no estamos aplicando descuentos para estudiantes”.

Para finalizar señaló que los pasajes “se pueden solicitar con 15 o 20 días de anticipación, eso es lo que nos tira el sistema, más que eso no”.

