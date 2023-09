Por la devaluación, la venta de autos cayó y aseguran que la situación se ha vuelto difícil

El gerente de ZL Autos Jorge Loza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación económica del sector y aseguró que, a raíz de la devaluación del 22 por ciento, las ventas de los autos han caído. «Se ha puesto difícil las ventas porque han caído las ventas de los autos».

Loza comenzó diciendo: «veníamos relativamente bien, más o menos el patentamiento de este año y también del año pasado estaba en un 10 por ciento promisorio lo que es muy bueno porque habíamos estado con muy bajas ventas los años anteriores».

«Lamentablemente ahora y con la devaluación del 22 por ciento se ha trasladado a todos los autos tanto a los nacionales como a los importados y se ha puesto difícil las ventas porque han caído las mismas, lo mismo ha ocurrido con las motos, será cuestión de esperar a que se acomoden los ingresos de los clientes y baje un poco la tasa de financiación porque eso también afecta mucho la posibilidad de hacer compras con financiaciones tan caras para que se vuelvan a recuperar los niveles de ventas con que se venía operando», agregó.

Asimismo, explicó que los incrementos se han trasladado por completo a los precios porque unas semanas antes había habido una modificación de los impuestos de importación que fueron del 7 por ciento aproximadamente, así que se han sumado la devaluación y también los impuestos de importación.

Importaciones

Al respecto el empresario indicó «hace aproximadamente dos meses no se aprueban los certificados de autorización para la importación y entonces no disponemos de stock de autos importados, si tenemos en existencia el Fiat Cronos que se produce en la fábrica de la provincia de Córdoba y están limitando las partes para ello, Cronos hay, pero el resto de la gama que son importados no hay muchos en existencia. No podemos planificar cuando tendremos existencia de los vehículos».

Motos

«En el rubro motos el 90 por ciento de las mismas son de baja cilindrada y son todas de fabricación nacional, entonces la situación sería similar al Cronos, por suerte todavía se autoriza el ingreso de las partes para ensamblarlas en Argentina y evitar que se cierren las plantas donde se producen las mismas. Motos hay en stock las bajas cilindradas, las importadas de alta cilindradas si hay un faltante de stock», explicó.

«Nosotros tenemos marcas de motos que son económicas. Tenemos buenas promociones para los que quieras acercarse y conocer nuestras ofertas porque generalmente las motos se venden financiadas», puntualizó.